В Краснодаре 27 декабря отключат свет. В списке снова много улиц

Краснодарцев предупредили об ограничении подачи электричества. Ресурс планировали отключать до 27 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 декабря в Краснодаре планово отключат электричество.



С 9:00 до 13:00 света не будет на улице:

Гаражная, 67/1, 90, 94, 96.

А с 13:00 до 17:00: