В Краснодаре 27 декабря отключат свет. В списке снова много улиц
Краснодарцев предупредили об ограничении подачи электричества. Ресурс планировали отключать до 27 декабря
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 декабря в Краснодаре планово отключат электричество.
С 9:00 до 13:00 света не будет на улице:
- Гаражная, 67/1, 90, 94, 96.
А с 13:00 до 17:00:
- Бабушкина, 206;
- Власова, 292;
- Кирова, 3, 7;
- Комсомольская, 4, 21;
- Кубанонабережная, 100;
- Мира, 12;
- Рылеева, 356, 358;
- Севастопольская, 2/1, 2/2, 6.
«Спали под тремя одеялами»:
С 9:00 до 17:00 по адресам:
- Агрохимическая, 67;
- Анисовая, 36, 39;
- Буденного, 251, 253, 255;
- Верная, 5;
- Вечная, 14;
- Восточно-Кругликовская, 46/5;
- Гуденко, 1/3, 3, 5, 6;
- Звенигородская, 1/А, 10;
- Карасунская, 337, 347, 343;
- Ковалева, 9, 15;
- Колхозная, 51, 53/1, 60;
- Космонавтов, 31/1;
- Кутузова, 49;
- Луганская, 10;
- Новочеркасская, 2/2;
- Партсъезда, 170;
- Поселковая, 10;
- Пригородная, 1/18, 1/16, 7, 12, 29
- Ромашковая, 23;
- Российская, 354;
- Севастопольская, 9;
- Семеновская, 164/1, 183;
- Сенная, 2/а, 12;
- Совхозная, 16/1;
- Средняя, 32/7;
- Ставропольская, 258, 168/1, 248/а, 254, 254/5, 256, 260;
- Старокубанская, 115;
- Стасова, 158, 162-164;
- Троицкая, 84/2, 86, 156, 176;
- Черноморский 1-й проезд, 12
- Шолохова, 1;
- Ямская, 2;
- Яна Полуяна, 15;
- Яркая, 20;
- 21 Партсъезда, 170;
- 40-летия Победы, 93, 97, 172.
Напомним, что в 2024 году в Краснодаре планировали отключать свет до 27 декабря.
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