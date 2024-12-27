В Краснодаре 27 декабря отключат свет. В списке снова много улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об ограничении подачи электричества. Ресурс планировали отключать до 27 декабря

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 27 декабря в Краснодаре планово отключат электричество.

С 9:00 до 13:00 света не будет на улице:

  • Гаражная, 67/1, 90, 94, 96.

А с 13:00 до 17:00:

  • Бабушкина, 206;
  • Власова, 292;
  • Кирова, 3, 7;
  • Комсомольская, 4, 21;
  • Кубанонабережная, 100;
  • Мира, 12;
  • Рылеева, 356, 358;
  • Севастопольская, 2/1, 2/2, 6.

«Спали под тремя одеялами»:

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Агрохимическая, 67;
  • Анисовая, 36, 39;
  • Буденного, 251, 253, 255;
  • Верная, 5;
  • Вечная, 14;
  • Восточно-Кругликовская, 46/5;
  • Гуденко, 1/3, 3, 5, 6;
  • Звенигородская, 1/А, 10;
  • Карасунская, 337, 347, 343;
  • Ковалева, 9, 15;
  • Колхозная, 51, 53/1, 60;
  • Космонавтов, 31/1;
  • Кутузова, 49;
  • Луганская, 10;
  • Новочеркасская, 2/2;
  • Партсъезда, 170;
  • Поселковая, 10;
  • Пригородная, 1/18, 1/16, 7, 12, 29
  • Ромашковая, 23;
  • Российская, 354;
  • Севастопольская, 9;
  • Семеновская, 164/1, 183;
  • Сенная, 2/а, 12;
  • Совхозная, 16/1;
  • Средняя, 32/7;
  • Ставропольская, 258, 168/1, 248/а, 254, 254/5, 256, 260;
  • Старокубанская, 115;
  • Стасова, 158, 162-164;
  • Троицкая, 84/2, 86, 156, 176;
  • Черноморский 1-й проезд, 12
  • Шолохова, 1;
  • Ямская, 2;
  • Яна Полуяна, 15;
  • Яркая, 20;
  • 21 Партсъезда, 170;
  • 40-летия Победы, 93, 97, 172.

Напомним, что в 2024 году в Краснодаре планировали отключать свет до 27 декабря.

Как писали Юга.ру, Россия запустила гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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