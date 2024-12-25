В канун Нового года в Сочи на городские маршруты вышли необычные «Автобусы желаний»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»

С 24 декабря по улицам Сочи курсирует тематический транспорт

24 декабря администрация Сочи сообщила, что на маршрут 105Э из центра города в горный кластер «Роза Хутор» вышли более 40 «Автобусов желаний». Транспорт оформили яркими наклейками и гирляндами.

Читайте также:

На 27 и 29 декабря запланирован флешмоб «Новый год в автобусе». С наступающим праздником жителей и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Также опубликовано расписание автобусов на новогоднюю ночь и первые дни 2025 года.

В ночь с 31 декабря на 1 января до полуночи будут перевозить пассажиров автобусы №№ 30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556, 560. Также в Рождественскую ночь с 6 на 7 января до трех часов ночи власти продлили работа транспорта №№ 30, 38, 43, 92, 95, 556, 560.

1 и 2 января на городских и пригородных маршрутах, кроме направлений горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дней. 

Как писали Юга.ру, к Новому году в Сочи установили 93 световые конструкции. 

Новый год Общественный транспорт Праздники Сочи Транспорт

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре пройдет выставка женского адыгского костюма
Боремся за новогоднее настроение. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить комедию «Пара на праздники»
В канун Нового года в Сочи на городские маршруты вышли необычные «Автобусы желаний»
Сохранят мозаику и высадят деревья. Как будет выглядеть новое здание цирка в Краснодаре и территория вокруг
Штормит не только море. Краснодарский край на два дня накроет магнитная буря
Ураган и волны до 5 метров. Балканский циклон принесет в Краснодарский край мощный шторм

Лента новостей

«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Сегодня, 18:25
«Море снова и снова выплевывает черную жижу»
Что происходит на побережье Краснодарского края спустя десять дней после крушения танкеров и разлива нефти
Общепиты — музеи архитектуры
Вчера, 10:24
Общепиты — музеи архитектуры
Какие кафе и магазины Краснодара прячут изразцовые печи, советскую мозаику и детские маскароны
Школа, до свидания?
Сегодня, 15:00
Школа, до свидания?
Как устроено семейное образование в Краснодаре

Реклама на сайте