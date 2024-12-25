В канун Нового года в Сочи на городские маршруты вышли необычные «Автобусы желаний»

24 декабря администрация Сочи сообщила , что на маршрут 105Э из центра города в горный кластер «Роза Хутор» вышли более 40 «Автобусов желаний». Транспорт оформили яркими наклейками и гирляндами.

На 27 и 29 декабря запланирован флешмоб «Новый год в автобусе». С наступающим праздником жителей и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Также опубликовано расписание автобусов на новогоднюю ночь и первые дни 2025 года.

В ночь с 31 декабря на 1 января до полуночи будут перевозить пассажиров автобусы №№ 30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556, 560. Также в Рождественскую ночь с 6 на 7 января до трех часов ночи власти продлили работа транспорта №№ 30, 38, 43, 92, 95, 556, 560.

1 и 2 января на городских и пригородных маршрутах, кроме направлений горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дней.