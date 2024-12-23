Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники

В парке «Краснодар» в новогодние выходные Японский сад будет работать по другому расписанию

Однако зайти на территорию сада можно будет до 21:30 .

Как писали Юга.ру, в середине декабря в краснодарском «Парке облаков» установили новогодний тоннель желаний. Нашей редакции он напомнил украшения на Александровском бульваре.



Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого власти не разглашают. Однако, по данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.