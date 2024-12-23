Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

В парке «Краснодар» в новогодние выходные Японский сад будет работать по другому расписанию

23 декабря телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал новый режим работы Японского сада на период новогодних праздников. 

Гостей будут встречать по графику:

  • 29 и 30 декабря — с 7:00 до 23:30;
  • 31 декабря — с 8:00 до 18:00 (последняя выдача кодов в 16:30);
  • 1 января — с 11:00 до 23:30 (первая выдача кодов в 11:00).

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Со 2 января Японский сад вновь перейдет на зимнее расписание:

  • будние — с 7:30 до 23:30;
  • выходные — с 7:00 до 23:30.

Однако зайти на территорию сада можно будет до 21:30.

Как писали Юга.ру, в середине декабря в краснодарском «Парке облаков» установили новогодний тоннель желаний. Нашей редакции он напомнил украшения на Александровском бульваре.

Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого власти не разглашают. Однако, по данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Краснодар Новый год отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения Сергей Галицкий Японский сад

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Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники
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