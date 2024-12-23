Краснодарский Японский сад опубликовал график работы в новогодние праздники
В парке «Краснодар» в новогодние выходные Японский сад будет работать по другому расписанию
23 декабря телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал новый режим работы Японского сада на период новогодних праздников.
Гостей будут встречать по графику:
- 29 и 30 декабря — с 7:00 до 23:30;
- 31 декабря — с 8:00 до 18:00 (последняя выдача кодов в 16:30);
- 1 января — с 11:00 до 23:30 (первая выдача кодов в 11:00).
Со 2 января Японский сад вновь перейдет на зимнее расписание:
- будние — с 7:30 до 23:30;
- выходные — с 7:00 до 23:30.
Однако зайти на территорию сада можно будет до 21:30.
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