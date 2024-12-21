В Краснодарском крае пятилетний Юра Живага нуждается в лечебном питании на полгода. Как ему помочь?

Осенью 2023 года Юра перестал ориентироваться в пространстве, его лицо перекосило. Мальчика госпитализировали, врачи выявили у него опухоль мозга.



В краснодарской больнице установили шунт для отвода жидкости и направили Юру в московский центр нейрохирургии. Там опухоль удалили, она оказалась доброкачественной. После реанимации у мальчика пропал глотательный рефлекс, пищу он стал получать через специальный зонд.



Полгода назад читатели «Русфонда» помогли оплатить Юре лечебное питание. Он окреп и догнал сверстников по весу. Мальчика все еще кормят через зонд. Без этого питания он не выживет.



«У Юры пилоидная астроцитома ствола головного мозга и четвертого желудочка, эндофтальмит правого глаза (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока, отслойка сетчатки). После проведенных операций пропал глотательный рефлекс, с июля мальчик питается через назогастральный зонд. Благодаря специализированному лечебному питанию Юра набрал вес до возрастной нормы. Этот вид питания необходим мальчику для полноценного роста и развития», — рассказала педиатр детской поликлиники в Кореновске Татьяна Глоба.



В семье Живага четверо детей. Доходов родителей хватает на самые неотложные нужды. Им сложно самостоятельно оплатить лечебное питание на полгода. Всего требуется 599 516 рублей .



Как помочь Юре?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения юры Живага);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Юры Живага. Без НДС.