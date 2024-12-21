В Краснодарском крае пятилетний Юра Живага нуждается в лечебном питании на полгода. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из станицы Раздольной Кореновского района с опухолью мозга на лечебное питание на полгода

Осенью 2023 года Юра перестал ориентироваться в пространстве, его лицо перекосило. Мальчика госпитализировали, врачи выявили у него опухоль мозга.

В краснодарской больнице установили шунт для отвода жидкости и направили Юру в московский центр нейрохирургии. Там опухоль удалили, она оказалась доброкачественной. После реанимации у мальчика пропал глотательный рефлекс, пищу он стал получать через специальный зонд.

Полгода назад читатели «Русфонда» помогли оплатить Юре лечебное питание. Он окреп и догнал сверстников по весу. Мальчика все еще кормят через зонд. Без этого питания он не выживет.

«У Юры пилоидная астроцитома ствола головного мозга и четвертого желудочка, эндофтальмит правого глаза (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока, отслойка сетчатки). После проведенных операций пропал глотательный рефлекс, с июля мальчик питается через назогастральный зонд. Благодаря специализированному лечебному питанию Юра набрал вес до возрастной нормы. Этот вид питания необходим мальчику для полноценного роста и развития», — рассказала педиатр детской поликлиники в Кореновске Татьяна Глоба.

В семье Живага четверо детей. Доходов родителей хватает на самые неотложные нужды. Им сложно самостоятельно оплатить лечебное питание на полгода. Всего требуется 599 516 рублей.

Как помочь Юре?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения юры Живага);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Юры Живага. Без НДС.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Кореновский район Краснодар Медицина Русфонд

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