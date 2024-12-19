В Краснодарском крае и Адыгее продлили лавиноопасность до 22 декабря. Горные курорты Сочи закрыли локации
Спасатели Кубани предупредили об опасности схода лавин в горах региона и Адыгеи
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 19 до 22 декабря в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах ввели штормовое предупреждение.
В этот период спасатели рекомендуют не выходить в горы, при нахождении в горах следить за изменениями погоды и избегать места возможного схода лавин.
Дворы затопило, а машины плывут:
Напомним, что штормовые предупреждения об опасности схода лавин стали вводить в Краснодарском крае с 11 декабря.
19 декабря в Сочи на курорте «Роза Хутор» из-за погодных условий закрыли родельбан, парк альпак «Пача мама», подвесной мост и качели на «Пике». Также кластер «Газпром Поляна» приостановил катание на горнолыжных трассах.
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