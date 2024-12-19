В Краснодарском крае и Адыгее продлили лавиноопасность до 22 декабря. Горные курорты Сочи закрыли локации

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 19 до 22 декабря в горах Кубани и Адыгеи выше 1500 метров будет лавиноопасно. В регионах ввели штормовое предупреждение.



В этот период спасатели рекомендуют не выходить в горы, при нахождении в горах следить за изменениями погоды и избегать места возможного схода лавин.