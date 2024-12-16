В Геленджике нарядили главную елку и открыли ярмарку. Как выглядит город перед Новым годом?

Краснодарский край

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  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой

Геленджик продолжают украшать к Новому году. Показываем фотографии морского курорта в декабре

13 декабря администрация Геленджика сообщила, что на центральной площади украсили и «зажгли» главную городскую елку. Дерево наряжали с 3 декабря.

К металлической конструкции высотой 20 метров прикрепили искусственные ветки. Внешне елка выглядит, как и год назад.

Здесь же готовят к открытию Домик Деда Мороза. А на набережной появились новогодние гирлянды и светящиеся инсталляции.

  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой

В начале декабря в Геленджике также открылась новогодняя ярмарка. На Платановой аллее разместили 32 торговых павильона, где можно найти новогодние украшения, фарфор, текстиль, сладости и аксессуары. Ярмарка работает с 8:00 до 19:00 до 30 декабря.

  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой

В Геленджике открыли зимние пляжи:

Однако несмотря на декабрь и предновогоднюю суету, закаленные туристы продолжают купаться в море. Напомним, что в городе оборудовали зимние пляжи, на некоторых из них даже установили кабинки для переодевания.

  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой
  • © Фото Татьяны Дроздецкой
    © Фото Татьяны Дроздецкой

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Жители сравнили украшения Галицкого и мэрии.

Геленджик Курорты и туризм Новый год Праздники Черное море

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