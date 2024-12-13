Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы и камерный кинопоказ

Проект «Аврора читает» отметит день рождения в фойе «Одного театра». Вход свободный (16+)

«Читка — это новый, самостоятельный жанр современного театрального процесса. Чтение пьесы по ролям — не постановка, а презентация текста. Современная драматургия разнообразна и очень богата — жанрами, темами, героями. Она отражает нашу жизнь и что-то важное может сообщить нам о нас самих. Но чтобы это важное услышать — надо читать», — рассказали организаторы.

Участники прочитают современную пьесу, название которой не разглашается. Зрители также смогут принять участие в «Открытом микрофоне». После читки пройдет кинопоказ.

Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 15 декабря встречу в честь своего дня рождения. Проекту исполнилось два года.

Вход свободный, однако есть одно условие — дресс-код. Зрители должны прийти в одежде, которая для них означает свободу.

Начало в 14:00. Встреча пройдет в фойе «Одного театра» на улице Коммунаров, 268, литер В.