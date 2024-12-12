Школу в Сочи закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Сочи школу № 26 закрыли на карантин до 21 декабря. На дистанционное обучение учеников переводить не будут

12 декабря SOCHI1.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи сообщил , что в микрорайоне Голубые Дали по предписанию Роспотребнадзора среднюю школу № 26 закрыли на карантин. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и участившейся пневмонией у учеников. Всего в разных классах выявили 11 заболевших.

Карантин продлится ориентировочно до 21 декабря.



В школе рассказали СМИ, что учащиеся будут каждый день получать домашние задания. На дистанционное обучение их переводить не планируют.



С учителями школьники могут связаться онлайн. Программу они нагонят после окончания карантина.



Управление Роспотребнадзора сообщило, что за прошедшую неделю в Краснодарском крае зарегистрировали 2319 случаев заболевания ОРВИ и 20 — гриппом. Превышение эпидемического порога по региону не выявили.

На Кубани против гриппа привились около 3,5 млн человек.