Глава Дагестана сказал школьникам Махачкалы, что даже в справедливой войне нет ничего хорошего

Сергей Меликов выступил в школе Махачкалы с рассуждениями о неизбежности СВО и своем участии в военной операции в Сирии

9 декабря «РИА Дагестан» сообщило, что глава республики Сергей Меликов провел «Разговор о важном» в школе № 54 Махачкалы. Встреча была посвящена Дню Героев Отечества, темой стала спецоперация в Украине и ее герои из Дагестана. Телеграм-канал газеты «Дагестанская правда» опубликовал видеозапись части беседы с учащимися. Одна из восьмиклассниц вспомнила, что Меликов участвовал в Первой чеченской войне, и спросила, что для него значит война. Генерал-полковник уточнил, что ему приходилось участвовать в разных военных операциях «гораздо чаще», «в том числе — в Сирии, о которой сегодня много говорят». Напомним, 8 декабря пал поддерживаемый Россией режим Башара Асада, чья династия правила Сирией с 1971 года.



В 2016-2019 годах Меликов был замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В 2018 году его наградили медалью «Участнику военной операции в Сирии», учрежденной Минобороны РФ. Меликов имеет и сирийскую медаль «Боевое содружество».

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«Есть такой тезис древнекитайский: лучший бой тот, которого не было. В любой войне, даже если она будет самой справедливой, нет ничего хорошего, потому что в любом случае война приносит страдания, гибель, смерть, и многим, через кого это горе проходит, потом уже достаточно тяжело воспринимать гибель близкого человека, каким бы высоким званием он ни был удостоен <…>. Поэтому любая ситуация, которая с этим может быть связана, ее нужно стараться максимально избежать», — сказал Меликов. Однако чиновник тут же оговорил исключения: «К сожалению, бывают такие вещи, когда избежать этого невозможно, потому что именно от крайней меры — вооруженной борьбы — иногда зависит, быть или не быть тем историческим завоеваниям, заслугам, традициям, которые для нас являются ценностью всей жизни. <…> Войну можно оправдать только тогда, когда она справедлива и других средств защитить ценности людей, которые подвергаются угрозе, нет. Вот сейчас такая же война происходит в зоне специальной военной операции — мы защищаем то, чего нас хотят лишить», — заключил Меликов.