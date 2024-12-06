Сервис Авито Работа предложил заглянуть в 2050 год. Как изменится поиск сотрудников в будущем?

Авито Работа запустит интерактивный проект «Авито Работа 2050». Он позволит пользователям увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году

Платформа «Авито Работа» предположила, как может выглядеть процесс найма в будущем. На сайте организаторы разработали интерактивный «портал» с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Пользователи смогут увидеть, как трансформируются привычные инструменты поиска сотрудников.



Разработчики предположили, что в 2050 году авторекрутеры с помощью искусственного интеллекта будут анализировать тысячи резюме за секунды, а ИИ-фильтры смогут подбирать сотрудников. Появится «НейроАналитик 7.0» для быстрого анализа рынка труда, а также AR-коучи, которые обучат HR-специалистов работе с кандидатами. А с помощью голографических бренд-порталов в будущем соискатели смогут «пройтись» по виртуальному офису, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру компании. При переходе в режим 2024 года пользователи могут увидеть инструменты, которые помогают решать задачи HR-специалистов уже сегодня. Например, на Авито Работе работодатели оформляют персональный профиль с фирменным стилем и фотографиями рабочего пространства, чтобы чтобы погрузить кандидата в ценности и культуру компании.

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При переходе в режим 2024 года пользователи могут увидеть инструменты, которые помогают решать задачи HR-специалистов уже сегодня. Например, на Авито Работе работодатели оформляют персональный профиль с фирменным стилем и фотографиями рабочего пространства, чтобы чтобы погрузить кандидата в ценности и культуру компании.



Помимо этого, на сервисе доступен фильтр «отклики только с резюме». Так работодатель может узнать об образовании, стаже и предыдущих местах работы соискателя. Ассистент Авито Работы и чат-бот задают кандидату вопросы, чтобы сэкономить время HR-специалисту.



Анализировать успехи и корректировать подход помогает раздел «Статистика» с данными о просмотрах, откликах и расходах на продвижение. Доступен и бесплатный индекс рынка труда. Он показывает уровень конкуренции в регионе, соотношение спроса и предложения, средние зарплаты и количество вакансий. Еще одна функция «Авито Работы 2050» — генератор карьерных предсказаний. На версии сайта 2024 года пользователи могут создать открытку с футуристичным дизайном или предсказанием о развитии карьеры и поделиться с друзьями в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, специалисты запустили конкурс. Авторы самых оригинальных и перспективных идей найма будущего смогут выиграть призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победителей назовут в телеграм-канале Авито Работы. Как поучаствовать в конкурсе? зайти на сайт проекта «Авито Работа 2050»;

исследовать инструменты будущего и сравнить их с современными аналогами;

предложить свою идею инновационного HR-инструмента;

подписаться на телеграм-канал Авито Работы, чтобы следить за результатами голосования.