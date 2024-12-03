Из аптек Краснодара исчез физраствор. Что вообще происходит?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото azerbaijan_stockers, сайт freepik.com
    © Фото azerbaijan_stockers, сайт freepik.com

В России наблюдается дефицит физраствора

3 декабря в редакцию портала Юга.ру обратилась читательница и сообщила, что в аптеках Краснодара нет физраствора и растворов глюкозы для инфузии.

Сотрудник Юга.ру зашел в аптеку «Апрель» на улице Кубанская Набережная, там средств для внутривенного введения не оказалось. Фармацевт сказала, что продукция отсутствует в ассортименте уже больше месяца. Она предположила, что партии физраствора и растворов глюкозы отправляют в зону СВО.

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Не оказалось медикаментов и в аптеке «Ригла». По словам фармацевта, продукция отсутствует во всей сети давно. Однако причину продавец не озвучила.

Как пишет «Московский комсомолец», фармацевты из Краснодарского края называют ситуацию критической.

«К нам со стационаров приходят. Лежачим больным на дому капельницы назначают и в частных клиниках. А с физраствором какая-то катастрофа», — цитирует одного из специалистов издание.

Физраствор начали продавать на маркетплейсах. Однако провизоры говорят, что не знают, какая жидкость находится во флаконах.

В министверстве здравоохранения Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что физраствор и раствор глюкозы не входят в минимальный ассортимент утвержденный распоряжением правительства РФ обязательный к наличию в аптеках для розничной продажи.

Физраствор (водный раствор хлорида натрия) — один из самых востребованных препаратов в российских аптеках. При обезвоживании он восполняет дефицит жидкости в организме и нормализует давление внеклеточной жидкости и плазмы крови.

Как писали Юга.ру, в медицинских организациях Краснодарского края сложился дефицит прививки от бешенства.

Здоровье Здравоохранение Краснодар Министерство здравоохранения РФ

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Из аптек Краснодара исчез физраствор. Что вообще происходит?
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