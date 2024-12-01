В Минводах экстренно приземлился Sukhoi Superjet, летевший в Сочи

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут», который 1 декабря в 8:35 вылетел из Минеральных Вод в Сочи, был вынужден экстренно вернуться на аэродром вылета. Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, причиной экстренной посадки стала неисправность датчика топливного фильтра. На борту был 101 пассажир и четыре члена экипажа. Самолет успешно приземлился в аэропорту Минеральных Вод в 9:19, никто не пострадал.

Пассажиров в Сочи доставит резервный борт. По данным авиакомпании «Азимут», около 12:00 началась посадка на новый самолет. Вечерний рейс Минеральные Воды — Сочи с вылетом в 18:20 отменен.