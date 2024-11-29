Авито готовит новый сервис для поиска временной работы
Один из крупнейших российских онлайн-сервисов «Авито» создал отдельные юридические лица для выхода на рынок временной занятости
Как сообщила пресс-служба компании, «Авито Холдинг» учредила две новые фирмы: «Авито Гиг Решения» и «Авито Консалт».
Отдельные юрлица нужны для развития направления временной занятости как отдельного продукта и запуска необходимых регистрационных и юридических процессов.
Сигналист, помощник машиниста, дежурный:
«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. «Авито Работа» видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — добавили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, четверть жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 30 тыс. рублей. 100 тыс. рублей в месяц в регионе получает только 8% населения.