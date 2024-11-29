Авито готовит новый сервис для поиска временной работы

Один из крупнейших российских онлайн-сервисов «Авито» создал отдельные юридические лица для выхода на рынок временной занятости

Как сообщила пресс-служба компании, «Авито Холдинг» учредила две новые фирмы: «Авито Гиг Решения» и «Авито Консалт». Отдельные юрлица нужны для развития направления временной занятости как отдельного продукта и запуска необходимых регистрационных и юридических процессов.

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«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. «Авито Работа» видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — добавили в пресс-службе.