Яндекс проведет большую конференцию для IT-специалистов. Регистрация уже началась

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  • © Фото mego-studio, ru.freepik.com
    © Фото mego-studio, ru.freepik.com

11 декабря Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт конференцию Yandex Connect, посвящённую IT-решениям для совместной работы и управления проектами

Это событие — для тех, кто отвечает за информационные технологии и инновации в компаниях из разных отраслей, от ритейла до электроэнергетики. Мероприятие пройдёт 11 декабря в гибридном формате — в Центре событий РБК в Москве и онлайн. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

В программе — выступления спикеров из Яндекса, Lamoda, «Лемана Про» и других компаний — лидеров российского бизнеса, открытый диалог с коллегами из разных индустрий и практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию облачных решений. Руководители и технические менеджеры смогут обменяться опытом и узнать, как современные технологии помогают развивать и защищать бизнес, управлять проектами и выстраивать работу команд.

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Команда Яндекс 360 представит новинки для корпоративного сектора и поделится планами. Эксперты расскажут о тенденциях в развитии современных облачных технологий и о том, как Яндекс 360 для бизнеса обеспечивает безопасность данных своих клиентов. Программу выступлений завершит секретный гость, который расскажет о тонкостях управления командой и поделится идеями по мотивации и развитию сотрудников.

Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для совместной работы, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Трекер для управления проектами, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки, Вики, Формы и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнёрами и многое другое.

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