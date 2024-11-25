Выпускники смогут готовиться к ЕГЭ на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей»

Пользователи подписки «Выпускник» на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» могут получить реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ по результатам домашнего тестирования. Это поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к ЕГЭ.

В подписку входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз в месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Развернутые ответы проверят члены предметных комиссий ЕГЭ.

Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускают счетчик времени и используют формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты, статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями ФИПИ.