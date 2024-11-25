Выпускники смогут готовиться к ЕГЭ на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей»
«Ростелеком» запустил подписку «Выпускник» для онлайн-подготовки школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)
Пользователи подписки «Выпускник» на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» могут получить реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ по результатам домашнего тестирования. Это поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к ЕГЭ.
В подписку входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз в месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Развернутые ответы проверят члены предметных комиссий ЕГЭ.
Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускают счетчик времени и используют формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты, статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями ФИПИ.
Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы «Ростелеком Лицей» по всем предметам школьной программы.
Стоимость подписки «Выпускник» — 1999 рублей в месяц.
Криптография, шахматы и настольный теннис:
«Подписка «Выпускник» — продукт, который поможет выпускникам и их родителям грамотно и осознанно пройти путь подготовки к ЕГЭ. Основой для проведения тренировочного тестирования в рамках подписки «Выпускник» стала платформа «Иксора» с ее широкими возможностями подготовки и проведения разного рода оценочных процедур — от загрузки шаблонов бланков до их последующего сканирования, обработки и выгрузки аналитических отчетов. В новом продукте мы сделали упор на почти буквальное повторение процедуры проведения ЕГЭ: от печати бланков, счетчика времени выполнения заданий, проверки развернутой части действующими членами предметных комиссий до подготовки детализированных отчетов с результатами. Все как в жизни — настоящее тренировочное тестирование, только не в школе или пункте проведения экзамена, а дома, в понятных условиях, чтобы можно было в привычной обстановке потренироваться и в заполнении бланков, и в прохождении экзамена», — отметила директор по продуктам компании «Иксора» Наталья Шутова.
«Наша цель — обеспечить старшеклассникам удобные инструменты и сервисы, которые помогут поступить в желаемый вуз на выбранную специальность. С новой подпиской будет легче пережить сложный предэкзаменационный этап: готовиться к ЕГЭ и не отставать от основной программы. Теперь это можно будет делать и не прибегая к помощи репетиторов, полностью онлайн на нашей платформе», — рассказал директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.
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