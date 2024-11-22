В Краснодаре на «Солнечном острове» пройдет бесплатный забег. Когда и как присоединиться

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Краснодарцев приглашают на пробежку по парку «Солнечный остров» (12+)

Беговое сообщество «5 верст» анонсировало на 23 ноября праздничный забег, посвященный дню рождения бегового клуба. Организаторы просят приходить в праздничной спортивной одежде, брать с собой угощения и термосы с чаем.

«Давайте устроим особенный старт, который пройдет в честь пятилетия наших парковых субботних встреч. Сделаем праздник для всех нас!» — отметили организаторы.

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Маршрут забега — 5 километров, участники могут бежать в комфортном для себя темпе. Сбор участников в 8:45 возле центральной аллеи. Перед стартом организаторы расскажут правила и проведут разминку. Спортивный опыт для участия не требуется. Можно приходить с детьми.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно.

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