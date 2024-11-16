Мастер-классы, кинопоказы и локальные бренды. В Краснодаре пройдет экомаркет

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарский экоцентр 17 ноября отметит Всемирный день вторичной переработки (6+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 ноября экомаркет.

Событие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки, который отмечают 15 ноября. В программе также мастер-классы и просмотр фильма. 

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Расписание: 

  • 13:00 — мастер-класс по вязанию кашпо из пластиковых пакетов;
  • 16:00 — мастер-класс по созданию обложки для паспорта;
  • 18:00 — просмотр и обсуждение фильма «Эрин Брокович» с Джулией Робертс.

Экомаркет пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 ноября состоится звёздная премьера комедии «Один день в Стамбуле». Ленту лично представят участники «Квартета И» — Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов.

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