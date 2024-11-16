Мастер-классы, кинопоказы и локальные бренды. В Краснодаре пройдет экомаркет

Краснодарский экоцентр 17 ноября отметит Всемирный день вторичной переработки (6+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 ноября экомаркет. Событие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки, который отмечают 15 ноября. В программе также мастер-классы и просмотр фильма.

Расписание: 13:00 — мастер-класс по вязанию кашпо из пластиковых пакетов;

16:00 — мастер-класс по созданию обложки для паспорта;

18:00 — просмотр и обсуждение фильма «Эрин Брокович» с Джулией Робертс. Экомаркет пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Вход свободный.