Мастер-классы, кинопоказы и локальные бренды. В Краснодаре пройдет экомаркет
Краснодарский экоцентр 17 ноября отметит Всемирный день вторичной переработки (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 ноября экомаркет.
Событие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки, который отмечают 15 ноября. В программе также мастер-классы и просмотр фильма.
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Расписание:
- 13:00 — мастер-класс по вязанию кашпо из пластиковых пакетов;
- 16:00 — мастер-класс по созданию обложки для паспорта;
- 18:00 — просмотр и обсуждение фильма «Эрин Брокович» с Джулией Робертс.
Экомаркет пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Вход свободный.
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