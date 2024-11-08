Свидание с планетой. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Дом. История путешествия»

В Краснодаре 9 ноября покажут документальный фильм об экологической катастрофе, угрожающей планете (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 9 ноября показ и обсуждение фильма «Дом: история одного путешествия» (2009).

Это совместный документальный проект фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и режиссёра Люка Бессона. Фильм почти полностью состоит из видов разных мест Земли с высоты птичьего полёта. Голос за кадром рассказывает об экологической катастрофе, угрожающей планете.