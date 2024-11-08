Свидание с планетой. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Дом. История путешествия»
В Краснодаре 9 ноября покажут документальный фильм об экологической катастрофе, угрожающей планете (18+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 9 ноября показ и обсуждение фильма «Дом: история одного путешествия» (2009).
Это совместный документальный проект фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и режиссёра Люка Бессона. Фильм почти полностью состоит из видов разных мест Земли с высоты птичьего полёта. Голос за кадром рассказывает об экологической катастрофе, угрожающей планете.
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Ленту можно показывать и распространять бесплатно. Владельцы прав согласились не использовать фильм в коммерческих целях.
Начало в 20:00. Входной билет стоит 450 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 11 ноября лекцию «Эволюция советского кинематографа».