Свидание с планетой. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Дом. История путешествия»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из промо-ролика к фильму «Дом. История путешествия» © Скриншот видео с Rutube-канала «Романтика космических мечтаний»
    Кадр из промо-ролика к фильму «Дом. История путешествия» © Скриншот видео с Rutube-канала «Романтика космических мечтаний»

В Краснодаре 9 ноября покажут документальный фильм об экологической катастрофе, угрожающей планете (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 9 ноября показ и обсуждение фильма «Дом: история одного путешествия» (2009).

Это совместный документальный проект фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и режиссёра Люка Бессона. Фильм почти полностью состоит из видов разных мест Земли с высоты птичьего полёта. Голос за кадром рассказывает об экологической катастрофе, угрожающей планете.

Читайте также:

Ленту можно показывать и распространять бесплатно. Владельцы прав согласились не использовать фильм в коммерческих целях.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 450 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 11 ноября лекцию «Эволюция советского кинематографа».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События Экология

Новости

В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых
Свидание с планетой. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Дом. История путешествия»
В Краснодарском крае такси подорожало на 11%. К Новому году цены могут повыситься на 20%
Мэрия Краснодара начнет сносить гаражи и рекламные стенды. Где уберут незаконные постройки
В Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм. Каждую ночь дерево пытаются вырвать или повредить
«Первая снежинка падает на Красной Поляне — сочинцы наряжают елку». За 56 дней до Нового года в Сочи установили первую елку

Лента новостей

Реклама на сайте