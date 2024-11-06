Пробка в 9 километров образовалась на Восточном обходе Краснодара. Что происходит?

Днем 6 ноября на Восточном обходе Краснодара образовалась 9-километровая пробка. Движение по трассе в сторону Адыгейска и Горячего Ключа затруднено уже третий день.

Пробка начинается в районе посёлка Лорис, тянется мимо Знаменского, Пашковского микрорайона и аэропорта до транспортной развязки на пересечении Восточного обхода и улицы Горячеключевской.