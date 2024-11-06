Пробка в 9 километров образовалась на Восточном обходе Краснодара. Что происходит?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из-за ремонта дороги на Восточном обходе Краснодара регулярно образуются многокилометровые пробки

Днем 6 ноября на Восточном обходе Краснодара образовалась 9-километровая пробка. Движение по трассе в сторону Адыгейска и Горячего Ключа затруднено уже третий день.

Пробка начинается в районе посёлка Лорис, тянется мимо Знаменского, Пашковского микрорайона и аэропорта до транспортной развязки на пересечении Восточного обхода и улицы Горячеключевской.

В социальных сетях пишут, что вечерами люди бросали машины на обочинах и шли домой пешком. 

Заторы образуются из-за ремонта дорог, который стартовал еще в конце сентября. Тогда в два этапа дорожники меняли гидроизоляцию и асфальт на правой и левой полосах. Движение автомобилей перекрывали поочередно.

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Сейчас специалисты ремонтируют дорожное покрытие в зоне разворотных петель с 1326 по 1327 км (окрестности поселков Победитель и Дружелюбный), а также с 1336 по 1340 км (район улицы Уральской и Краснодарского водохранилища).

Движение транспорта организовано с временным ограничением скоростного режима и попеременным закрытием одной полосы в каждом направлении. Дорожникам осталось заменить 2 км покрытия, нанести разметку и сделать осевое ограждение. Завершить работы должны до конца 2024 года.

  • © Скриншот с сайта «Яндекс. Карты»
    © Скриншот с сайта «Яндекс. Карты»

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа до 15 ноября ввели реверсивное движение со светофорным регулированием. 

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог

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