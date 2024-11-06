В Краснодаре в пятиэтажке на Красных Партизан до сих пор нет отопления. Жители обратились в прокуратуру
Жители Краснодара продолжают жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды в начале ноября
5 ноября в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара, живущая в многоэтажке по улице Красных Партизан, 161/2. Женщина рассказала, что в восьмиподъездном доме до сих пор не дали отопление. Кроме того, с начала октября у них перебои с горячей водой.
По её словам, жители дома неоднократно обращались в АТЭК, но там отвечают, что отопление подается. В итоге стало известно, что на линии есть прорыв, который не могут найти.
«А если не найдут? Ночью в квартире невозможно. А если все сплиты включены, подстанция сгорит?» — продолжает женщина.
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Также она сообщила, что жители дома обращались в МЦУ Краснодара, администрацию губернатора, управление по жилищным вопросам, администрацию Прикубанского округа и администрацию президента.
В ГУК краснодарцам ответили, что в адрес поставщика направили претензию с требованием дать горячую воду. Там же подтвердили, что отопления в доме нет из-за прорыва на наружных тепловых сетях. Также жители написали обращение в прокуратуру Прикубанского округа, однако еще не получили ответ от ведомства.
Собеседница добавила, что у соседнего дома по улице Красных Партизан, 161/1 тоже были проблемы с отоплением. Его жители написали жалобу в прокуратуру, и тепло в многоэтажку дали.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара объяснила, почему многим жителям холодно в своих квартирах.