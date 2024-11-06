В Краснодаре в пятиэтажке на Красных Партизан до сих пор нет отопления. Жители обратились в прокуратуру

5 ноября в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара, живущая в многоэтажке по улице Красных Партизан, 161/2. Женщина рассказала, что в восьмиподъездном доме до сих пор не дали отопление. Кроме того, с начала октября у них перебои с горячей водой.

По её словам, жители дома неоднократно обращались в АТЭК, но там отвечают, что отопление подается. В итоге стало известно, что на линии есть прорыв, который не могут найти.

«А если не найдут? Ночью в квартире невозможно. А если все сплиты включены, подстанция сгорит?» — продолжает женщина.