В Новороссийске почти 200 домов остались без тепла

Краснодарский край

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  • © Фото Тины Бойцовой, Юга.ру
    © Фото Тины Бойцовой, Юга.ру

В Новороссийске 4 ноября произошла авария на сетях электроснабжения

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что утром 4 ноября в городе произошла авария на насосной станции по улице Снайпера Рубахо. Из-за этого без отопления остались жители 194 домов.

«В 6:41 подача электричества на насосную станцию восстановлена. Произошла разгерметизация трубопровода. Создан оперативный штаб для контроля за ситуацией», — написал Кравченко.

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Как писали Юга.ру, ранее в Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света.

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