В Новороссийске почти 200 домов остались без тепла
В Новороссийске 4 ноября произошла авария на сетях электроснабжения
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что утром 4 ноября в городе произошла авария на насосной станции по улице Снайпера Рубахо. Из-за этого без отопления остались жители 194 домов.
«В 6:41 подача электричества на насосную станцию восстановлена. Произошла разгерметизация трубопровода. Создан оперативный штаб для контроля за ситуацией», — написал Кравченко.
Читайте также:
Аварийные службы АТЭК локализовали один прорыв. Котельную начали запускать, специалисты будут поэтапно определять, есть ли еще возможные утечки.
Как писали Юга.ру, ранее в Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света.
1 ноября, 13:45Путь пюре
Как в Краснодарском крае работает крупнейший российский завод по производству детского питания в паучах