В Новороссийске почти 200 домов остались без тепла

В Новороссийске 4 ноября произошла авария на сетях электроснабжения

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что утром 4 ноября в городе произошла авария на насосной станции по улице Снайпера Рубахо. Из-за этого без отопления остались жители 194 домов.

«В 6:41 подача электричества на насосную станцию восстановлена. Произошла разгерметизация трубопровода. Создан оперативный штаб для контроля за ситуацией», — написал Кравченко.