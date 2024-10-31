ГК ТОЧНО вошла в топ-10 «уверенных застройщиков» России по версии Forbes

ГК ТОЧНО (владелец Николай Амосов) впервые оказалась в ежегодном рейтинге «уверенных застройщиков» страны

31 октября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в ежегодном рейтинге Forbes федеральный девелопер занял десятое место с 5,8 баллами в категории «массовое жилье». Его составили по показателям продаж за 2023 год и первое полугодие 2024 года.



По данным исследования, оборот продаж ГК ТОЧНО составляет 19,1 млрд рублей. Девелопер реализует 3,5 млн кв. метров жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры в 12 городах России. В 2024 году ГК ТОЧНО запустила 484 тыс. кв. метров новых проектов — больше, чем московский девелопер, расположившийся на второй строчке рейтинга.

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«Философия ТОЧНО — создание кластеров для комфортной жизни, где все полезные и досуговые объекты находятся в шаговой доступности. Девелопер строит школы, детские сады, поликлиники, храмы, предусматривает пространства для торговых галерей, кафе и ресторанов. Один из важных ориентиров — благоустройство общественных досуговых зон: парков семейного отдыха, бульваров, спортивных школ и площадок, физкультурно-оздоровительных центров. Активно уделяет внимание ГК ТОЧНО и ревитализации: переосмысляет бывшие промышленные зоны городов с уважением к их истории», — отметили в пресс-службе застройщика.



Вместе с ГК ТОЧНО в десятке лидеров оказались еще два застройщика из Краснодарского края. По вводу жилья в период с января по июль 2024 года регион занял третье место в стране.





Аналитики Forbes использовали данные, предоставленные компаниями, и отчеты центров «Циан» и Dataflat. Они оценивали девелоперов по доходам и портфелю реализуемых площадей. При подсчете текущего объема строительства эксперты опирались на данные Единого ресурса застройщиков.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО