ГК ТОЧНО презентовала проекты на Международном Московском жилищном конгрессе

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Команда федерального девелопера ТОЧНО (владелец Николай Амосов) поучаствовала в Международном Московском жилищном конгрессе — деловом мероприятии рынка недвижимости

Пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что с 21 по 25 октября в Москве прошел 25-ый юбилейный жилищный конгресс. Он собрал профессионалов строительной отрасли из 80 субъектов РФ.

Участниками форума стали более 10 тысяч представителей девелоперов, риэлторских агентств, IT-компаний, агрегаторов, банков, органов власти, консалтинговых, страховых, юридических и инвестиционных компаний, а спикерами — около 900 человек.

ГК ТОЧНО участвовала в жилищном конгрессе третий год подряд. В 2024 году от застройщика выступили девять спикеров. Они поделились опытом работы в продажах, маркетинге, архитектуре, PR и соцсетях, презентовали «морские» проекты ТОЧНО и рассказали об особенностях продаж на побережье. 

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На форуме девелопер представил стенд с трехмерной диджитал-фотозоной, где транслировали флагманские проекты ГК ТОЧНО на Черноморском побережье. 

Локация ГК ТОЧНО вошла в топ самых популярных площадок на экспозиции конгресса. За пять дней стенд застройщика посетили более тысячи человек. Специалисты по работе с партнерами девелопера пообщались с 120 агентами недвижимости. Стенд оценили и организаторы: по итогам конкурса «Best Exhibition Stand» ГК ТОЧНО завоевала первое место в номинации «Самый инновационный стенд» и прошла в финал номинации «Самый стильный стенд».

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Также директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха посетила закрытую встречу для собственников и руководителей строительных компаний. Ее провел замминистра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Стратегии развития рынка недвижимости обсудили на пленарном заседании с участием зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. 

«Считаем жилконгресс стратегически важным мероприятием. Сегодня здесь присутствует девелоперское сообщество со всей страны: коллеги из других регионов и наши партнеры, с которыми активно сотрудничаем и обмениваемся опытом. Мы можем презентовать свои проекты, в особенности на Черноморском побережье, где ТОЧНО стала лидером по объемам строительства. Особенно приятно, что это наш домашний регион», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО построит в Краснодаре еще один детский сад.

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