Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Амадей» 1984 года
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 27 октября пройдет спецпоказ фильма «Амадей» (18+)
В Краснодаре 27 октября в рамках фестиваля «КАРО.Арт» покажут мюзикл «Амадей» Милоша Формана 1984 года.
Действие происходит в 1781 году. Антонио Сальери трудится придворным композитором при императоре Иосифе II. Однажды во дворце появляется Моцарт. Сальери обнаруживает, что уникальный музыкальный дар получил бесшабашный и грубый алкоголик. Ослепленный завистью, он замышляет уничтожить Моцарта.
От «Сонной лощины» до «Заклятия»:
Лента стала триумфатором премии «Оскар» в 1985-м, получив восемь статуэток: фильм, режиссер, мужская роль, адаптированный сценарий, декорации, костюмы, звук, грим.
Мюзикл будут транслировать на английском языке с русскими субтитрами. После показа фильм можно будет обсудить с критиком Кирой Кац.
Начало в 13:00. Кинотеатр «КАРО 8» находится по адресу улица Головатого, 313.
Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров вышли мультфильмы Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Ленты показывают одним блоком продолжительностью 40 минут.