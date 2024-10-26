Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Амадей» 1984 года

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 27 октября пройдет спецпоказ фильма «Амадей» (18+)

В Краснодаре 27 октября в рамках фестиваля «КАРО.Арт» покажут мюзикл «Амадей» Милоша Формана 1984 года.

Действие происходит в 1781 году. Антонио Сальери трудится придворным композитором при императоре Иосифе II. Однажды во дворце появляется Моцарт. Сальери обнаруживает, что уникальный музыкальный дар получил бесшабашный и грубый алкоголик. Ослепленный завистью, он замышляет уничтожить Моцарта.

От «Сонной лощины» до «Заклятия»:

Лента стала триумфатором премии «Оскар» в 1985-м, получив восемь статуэток: фильм, режиссер, мужская роль, адаптированный сценарий, декорации, костюмы, звук, грим.

Мюзикл будут транслировать на английском языке с русскими субтитрами. После показа фильм можно будет обсудить с критиком Кирой Кац.

Начало в 13:00. Кинотеатр «КАРО 8» находится по адресу улица Головатого, 313.

Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров вышли мультфильмы Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Ленты показывают одним блоком продолжительностью 40 минут.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Амадей» 1984 года
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