Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Амадей» 1984 года

В Краснодаре 27 октября в рамках фестиваля «КАРО.Арт» покажут мюзикл «Амадей» Милоша Формана 1984 года.

Действие происходит в 1781 году. Антонио Сальери трудится придворным композитором при императоре Иосифе II. Однажды во дворце появляется Моцарт. Сальери обнаруживает, что уникальный музыкальный дар получил бесшабашный и грубый алкоголик. Ослепленный завистью, он замышляет уничтожить Моцарта.