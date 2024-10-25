В Краснодаре покажут спектакль «Модильяни» об известном художнике

Действие сосредоточено на последних годах жизни Амедео Модильяни, когда он стоял на пороге славы. Основной акцент режиссер сделал на внутренней борьбе мастера в поиске смысла своего творчества и любви к Жанне Эбютерн. Их романтические отношения оказываются подвержены испытаниям.

Спектакль состоится в Театре драмы имени Горького по адресу улица Красноармейская, 110. Начало в 19:00.

Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор XX века, представитель экспрессионизма. Наследие мастера составляют картины и эскизы. В скульптурных и живописных работах он обращался к традициям и эпохи Возрождения, и примитивного творчества.



На своей первой (и единственной при жизни) персональной выставке в декабре 1917 года Модильяни выставил 20 полотен с обнажёнными женщинами. Этот цикл картин считается самым известным в наследии мастера.



При жизни работы Модильяни не имели успеха и стали популярными лишь после смерти художника. Сегодня он является одним из самых дорогих художников. В 2012 году его картину купили за 118 млн долларов.

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