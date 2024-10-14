В Краснодаре на территории Аграрного университета возведут еще один храм

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

На территории КубГАУ возводят каменный храм святой мученицы Татианы

11 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на территории КубГАУ начали возводить каменный храм святой мученицы Татианы. 

По словам Наумова, построить место для молитвы предложили студенты строительного факультета. Рядом в таком же архитектурном стиле будет приходской дом. Строительство благословил митрополит Василий. Храм смогут посещать обучающиеся, преподаватели и рядом живущие горожане.

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«Через пару лет следующие поколения студентов смогут обращаться к своей покровительнице за помощью на непростом учебном пути», — добавил мэр.

Напомним, на территории КубГАУ уже есть деревянный храм на 100 прихожан. Новый сможет принимать 500.  

  • Деревянный храм на территории КубГАУ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Деревянный храм на территории КубГАУ © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят построить мужской монастырь в районе Восточного обхода. 

Благоустройство Евгений Наумов КубГАУ Православие Религия РПЦ Строительство Студенты

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