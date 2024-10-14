В Краснодаре на территории Аграрного университета возведут еще один храм

По словам Наумова, построить место для молитвы предложили студенты строительного факультета. Рядом в таком же архитектурном стиле будет приходской дом. Строительство благословил митрополит Василий. Храм смогут посещать обучающиеся, преподаватели и рядом живущие горожане.

11 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что на территории КубГАУ начали возводить каменный храм святой мученицы Татианы.

«Через пару лет следующие поколения студентов смогут обращаться к своей покровительнице за помощью на непростом учебном пути», — добавил мэр.

Напомним, на территории КубГАУ уже есть деревянный храм на 100 прихожан. Новый сможет принимать 500.