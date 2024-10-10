Краснодарцев приглашают на бесплатный мастер-класс по созданию акварельного портрета
В Краснодаре художница научит всех желающий писать акварельный портрет (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 октября лекцию и мастер-класс «Путь женщины в искусстве». Встречу проводит Екатерина Ганаженко — член Союзов художников и акварелистов России, участник международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида».
Под руководством мастера участники изучат техники работы с акварельными красками и создадут акварельный портрет в традиционном костюме.
Виниловые истории:
С собой необходимо принести: акварельную бумагу размером 30х40, карандаш и ластик, акварельные краски, кисти разных размеров, палитру и емкость для воды, планшет и скотч.
Мастер-класс начнется в 13:00 по адресу улица Красная, 11 (музейный дворик). Участие бесплатное.
Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 октября концерт фолк-группы «Уроборос».