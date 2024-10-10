Краснодарцев приглашают на бесплатный мастер-класс по созданию акварельного портрета

В Краснодаре художница научит всех желающий писать акварельный портрет (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 12 октября лекцию и мастер-класс «Путь женщины в искусстве». Встречу проводит Екатерина Ганаженко — член Союзов художников и акварелистов России, участник международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида».

Под руководством мастера участники изучат техники работы с акварельными красками и создадут акварельный портрет в традиционном костюме.