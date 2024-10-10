600 студентов прошли практику на сочинском Курорте Красная Поляна

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCrt
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

За лето и осень Курорт Красная Поляна принял на стажировку 600 студентов со всей России

Курорт Красная Поляна ежегодно привлекает студентов на практику для будущего трудоустройства. В 2023 году на курорте стажировались около 300 человек, в этом — вдвое больше.

Некоторые из учащихся российских вузов и ссузов не только прошли обучение, но и официально устроились на работу на курорте, в том числе на предстоящий зимний горнолыжный сезон.

Студенты работали менеджерами по продажам, администраторами, телефонными операторами, консьержами, агентами по взаимодействию с гостями, спасателями–инструкторами в бассейнах, матросами–спасателями на пляже курорта, а также горничными, официантами, барменами, хостес, помощниками на кухне.

Читайте также:

В горный кластер приехали практиканты из Свердловской и Тюменской областей, Краснодарского края, Самары, Чебоксар, Уфы, Белгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Саратова, Астрахани, Санкт-Петербурга и Майкопа. 95 студентов Сочинского Государственного университета продолжают стажировку в различных подразделениях Курорта Красная Поляна.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Читайте также:

По данным сервиса hh.ru, Курорт Красная Поляна  — один из лидеров российского рынка работодателей. Поэтому помимо практических навыков студенты, выбравшие официальное трудоустройство, получили опыт в сильной команде профессионалов.

Учитывая дефицит кадров в туристической сфере, на Курорте Красная Поляна стараются привлечь и удержать специалистов. Команда работает с российскими студенческими отрядами и образовательными учреждениями для поиска молодых и перспективных кадров.

Как писали Юга.ру, в сочинских горах зафиксировали уникальное оптическое явление — Броккенского призрака.

Вузы Красная Поляна Курорты и туризм Образование Работа Сочи Студенты Трудоустройство

Новости

В Сочи заметили горного призрака. Что это такое
Лекции ветеринаров, дефиле и фотостудия для питомцев: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»
Бузуки, скрипка и этническая флейта. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы
В Краснодаре можно посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ходячий замок» Миядзаки
Виниловые истории. В Краснодаре пройдет лекция о группе Dead Can Dance
В Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске

Лента новостей

Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
4 октября, 11:12
Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Жара и дожди
7 октября, 09:28
Жара и дожди
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели
Стачки, ярмарки и дирижабли
2 октября, 18:30
Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков

Реклама на сайте