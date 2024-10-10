600 студентов прошли практику на сочинском Курорте Красная Поляна

За лето и осень Курорт Красная Поляна принял на стажировку 600 студентов со всей России

Курорт Красная Поляна ежегодно привлекает студентов на практику для будущего трудоустройства. В 2023 году на курорте стажировались около 300 человек, в этом — вдвое больше.

Некоторые из учащихся российских вузов и ссузов не только прошли обучение, но и официально устроились на работу на курорте, в том числе на предстоящий зимний горнолыжный сезон.

Студенты работали менеджерами по продажам, администраторами, телефонными операторами, консьержами, агентами по взаимодействию с гостями, спасателями–инструкторами в бассейнах, матросами–спасателями на пляже курорта, а также горничными, официантами, барменами, хостес, помощниками на кухне.

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В горный кластер приехали практиканты из Свердловской и Тюменской областей, Краснодарского края, Самары, Чебоксар, Уфы, Белгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Саратова, Астрахани, Санкт-Петербурга и Майкопа. 95 студентов Сочинского Государственного университета продолжают стажировку в различных подразделениях Курорта Красная Поляна.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

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По данным сервиса hh.ru, Курорт Красная Поляна — один из лидеров российского рынка работодателей. Поэтому помимо практических навыков студенты, выбравшие официальное трудоустройство, получили опыт в сильной команде профессионалов.

Учитывая дефицит кадров в туристической сфере, на Курорте Красная Поляна стараются привлечь и удержать специалистов. Команда работает с российскими студенческими отрядами и образовательными учреждениями для поиска молодых и перспективных кадров.