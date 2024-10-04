Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров

Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров в октябре

В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 сентября 2024-го).

Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.