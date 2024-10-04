Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными для пенсионеров
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKCnS
Портал Выберу.ру включил продукт банка Уралсиб в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров в октябре
В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 сентября 2024-го).
От 5 до 5000 рублей:
При составлении рейтинга учитывали:
- предельный возрастной лимит для заёмщика;
- размер процентной ставки, полной стоимости кредита и ежемесячных платежей;
- максимальную сумму и срок займа;
- необходимость подтвердить доходы и оформить личное страхование;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях;
- наличие опции для понижения ставки;
- возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.
Узнать подробные условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших доходных дебетовок.
Сегодня, 11:12Водоем-сердце, каменное море и голубые реки
Идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно
Сегодня, 17:00Десять лет Дню адыгов в Кабардино-Балкарии
Почему официальный праздник не стал народным?
2 октября, 18:30Стачки, ярмарки и дирижабли
Что писали о Екатеринодаре шведские газеты середины XIX — начала XX веков