Призы и бонусы при поступлении. Школьники Краснодарского края смогут принять участие во всероссийской олимпиаде

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Онлайн-школа «Фоксфорд» проводит всероссийскую олимпиаду по математике, информатике, русскому и английскому языкам

Онлайн-школа «Фоксфорд» анонсировала всероссийскую олимпиаду. Можно проверить свои знания по четырем предметам — математике, информатике, русскому и английскому языкам. Вопросы разработали преподаватели МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, авторы учебников и члены жюри олимпиад.

«Учащиеся смогут потренироваться в решении нестандартных задач, оценить свои академические знания, расширить кругозор и творческое мышление», — рассказали организаторы.

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Олимпиада проводится в два этапа. Первый рассчитан на учеников 1-11 классов и предполагает проверку знаний из школьной программы. Победители первого этапа из 9-11 классов будут решать более сложные задания.

Все участники получат диплом и подарки, а также возможность выиграть гаджет. Старшеклассники, вышедшие в финал, смогут участвовать в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО».

Кроме того, финалисты смогут пройти в заключительные этапы вузовских олимпиад — Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), университетов МИСИС и МТУСИ. Успешное участие может помочь при поступлении.

Первый этап олимпиады пройдет до 10 ноября в онлайн-формате, заключительный тур состоится 14 декабря очно в Москве. Участие бесплатное по регистрации на сайте.

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