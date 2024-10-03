Экоцентр Краснодара 5 октября проведет три акции раздельного сбора отходов. Где и когда

Сдать вторсырье можно будет в поселке Знаменском и микрорайонах Юбилейный и Гидростроителей

Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что 5 октября в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора отходов. На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.

Где и когда пройдет сбор? В ЮМР с 13:00 до 14:30 по адресу: Рождественская Набережная, 15.

до по адресу: Рождественская Набережная, 15. В ГМР с 14:30 до 16:00 по адресу: улица Писателя Знаменского, 20.

до по адресу: улица Писателя Знаменского, 20. В поселке Знаменском с 14:30 до 15:30. Место сбора — конечная остановка автобуса 150а возле ЖК «Родные Просторы».