Экоцентр Краснодара 5 октября проведет три акции раздельного сбора отходов. Где и когда

Краснодарский край

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  • © Фото Alfonso Navarro, unsplash.com
    © Фото Alfonso Navarro, unsplash.com

Сдать вторсырье можно будет в поселке Знаменском и микрорайонах Юбилейный и Гидростроителей

Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что 5 октября в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора отходов.

На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.

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Где и когда пройдет сбор?

  • В ЮМР с 13:00 до 14:30 по адресу: Рождественская Набережная, 15.
  • В ГМР с 14:30 до 16:00 по адресу: улица Писателя Знаменского, 20.
  • В поселке Знаменском с 14:30 до 15:30Место сбора —  конечная остановка автобуса 150а возле ЖК «Родные Просторы».

Как писали Юга.ру, в реконструкцию мусорного полигона в Краснодарском крае вложат 1,25 млрд рублей.

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