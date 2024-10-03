Экоцентр Краснодара 5 октября проведет три акции раздельного сбора отходов. Где и когда
Сдать вторсырье можно будет в поселке Знаменском и микрорайонах Юбилейный и Гидростроителей
Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что 5 октября в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора отходов.
На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.
Где и когда пройдет сбор?
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Где и когда