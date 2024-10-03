Массовые отключения: тысячи жителей Краснодара 3 октября снова останутся без воды и света

3 октября в Краснодаре планово отключат электричество и водоснабжение. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 3 октября планово отключат электроэнергию. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

С 9:00 до 17:00 без света останутся улицы:

Рылеева, 59-69, 64-74, 80-100, 71-81, 85;

Власова, 72-128, 79-127, 157;

Герцена, 195-211, 96-114;

Труда, 257-271, 146-156;

Труда пр., 1-11, 2-12

Каляева, 96-142;

Карасунская, 280-306, 429-439, 310-318, 347, 441;

Конечная, 1-29, 2-24;

Фрунзе, 1-13;

Красных Партизан, 4/1;

Черноморская, 121-127, 92-98;

Седина, 28;

Мира, 53-55;

Чекистов пр., 25, 25/1;

2-я Линия, 148, 152;

Трубилина, 122-170;

Садовая, 2-10;

Ленина, 36-58;

Шевченко, 43-61;

Карасунская, 300, 433, 306, 429-439, 310-318, 347;

Седина пр., 1-13, 2-12;

Седина, 1-7;

Ворошилова, 1-29, 4-26;

Черноморская, 92-98, 121-127.

А с 13:00 до 17:00:

Каляева, 20, 29-57, 65;

Урицкого, 12-28, 29-47;

Алма-Атинская, 166-176, 217-249;

Труда, 27-63, 18-38;

Калинина, 190-248;

Целиноградская, 2/1, 4, 6, 6/1, 15;

Ейское шоссе, 1;

Профессора Рудакова, 1-10;

1 Мая, 1-35, 41-61, 22;

Российская, 10, 16, 28, 70, 70/4;

Жуковского, 26;

Жлобы, 38-86;

Есенина, 2-16;

Пугачева, 38-76, 35-69;

Степная, 77-85, 76-80, 84-86;

Нижний тупик, 3-13, 2-16;

Нижняя, 12-40, 11-39;

Верхняя, 6-14, 13-17, 20-44.

По данным диспетчерского центра Краснодара, также 3 октября запланировано отключения водоснабжения.

С 14:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

Промышленная, 38;

Новокузнечная, 65;

Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187.

С 15:00 до 17:00 воду отключат на улицах:

Селезнева, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;

Ставропольская, 183/1, 183/2, 183/3;

Стасова, 167;

Селезнева, 114а.

Помимо этого, «Кубань 24» сообщили, что вечером 2 октября жители Комсомольского микрорайона пожаловались на отсутствие горячей воды. Причиной перебоя стал срочный ремонт тепловой сети. Горячую воду отключили на Симферопольской, Сормовской, Тюляева и Новороссийской.



В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали СМИ, что вернуть горячее водоснабжение на эти улицы планируют в субботу, 5 октября, в 17:00.