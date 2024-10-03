Массовые отключения: тысячи жителей Краснодара 3 октября снова останутся без воды и света
3 октября в Краснодаре планово отключат электричество и водоснабжение. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 3 октября планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- проспект писателя Знаменского, 2, 6, 10, 16, 20, 22, 24;
- Артезианская, 20;
- пер. Есенина, 16.
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С 9:00 до 17:00 без света останутся улицы:
- Рылеева, 59-69, 64-74, 80-100, 71-81, 85;
- Власова, 72-128, 79-127, 157;
- Герцена, 195-211, 96-114;
- Труда, 257-271, 146-156;
- Труда пр., 1-11, 2-12
- Каляева, 96-142;
- Карасунская, 280-306, 429-439, 310-318, 347, 441;
- Конечная, 1-29, 2-24;
- Фрунзе, 1-13;
- Красных Партизан, 4/1;
- Черноморская, 121-127, 92-98;
- Седина, 28;
- Мира, 53-55;
- Чекистов пр., 25, 25/1;
- 2-я Линия, 148, 152;
- Трубилина, 122-170;
- Садовая, 2-10;
- Ленина, 36-58;
- Шевченко, 43-61;
- Карасунская, 300, 433, 306, 429-439, 310-318, 347;
- Седина пр., 1-13, 2-12;
- Седина, 1-7;
- Ворошилова, 1-29, 4-26;
- Черноморская, 92-98, 121-127.
А с 13:00 до 17:00:
- Каляева, 20, 29-57, 65;
- Урицкого, 12-28, 29-47;
- Алма-Атинская, 166-176, 217-249;
- Труда, 27-63, 18-38;
- Калинина, 190-248;
- Целиноградская, 2/1, 4, 6, 6/1, 15;
- Ейское шоссе, 1;
- Профессора Рудакова, 1-10;
- 1 Мая, 1-35, 41-61, 22;
- Российская, 10, 16, 28, 70, 70/4;
- Жуковского, 26;
- Жлобы, 38-86;
- Есенина, 2-16;
- Пугачева, 38-76, 35-69;
- Степная, 77-85, 76-80, 84-86;
- Нижний тупик, 3-13, 2-16;
- Нижняя, 12-40, 11-39;
- Верхняя, 6-14, 13-17, 20-44.
По данным диспетчерского центра Краснодара, также 3 октября запланировано отключения водоснабжения.
С 14:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:
- Промышленная, 38;
- Новокузнечная, 65;
- Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187.
С 15:00 до 17:00 воду отключат на улицах:
- Селезнева, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;
- Ставропольская, 183/1, 183/2, 183/3;
- Стасова, 167;
- Селезнева, 114а.
Помимо этого, «Кубань 24» сообщили, что вечером 2 октября жители Комсомольского микрорайона пожаловались на отсутствие горячей воды. Причиной перебоя стал срочный ремонт тепловой сети. Горячую воду отключили на Симферопольской, Сормовской, Тюляева и Новороссийской.
В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали СМИ, что вернуть горячее водоснабжение на эти улицы планируют в субботу, 5 октября, в 17:00.
Как писали Юга.ру, 2 октября в краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам.