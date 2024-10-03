Массовые отключения: тысячи жителей Краснодара 3 октября снова останутся без воды и света

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

3 октября в Краснодаре планово отключат электричество и водоснабжение. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 3 октября планово отключат электроэнергию.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • проспект писателя Знаменского, 2, 6, 10, 16, 20, 22, 24;
  • Артезианская, 20;
  • пер. Есенина, 16.

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С 9:00 до 17:00 без света останутся улицы:

  • Рылеева, 59-69, 64-74, 80-100, 71-81, 85;
  • Власова, 72-128, 79-127, 157;
  • Герцена, 195-211, 96-114;
  • Труда, 257-271, 146-156;
  • Труда пр., 1-11, 2-12
  • Каляева, 96-142;
  • Карасунская, 280-306, 429-439, 310-318, 347, 441;
  • Конечная, 1-29, 2-24;
  • Фрунзе, 1-13;
  • Красных Партизан, 4/1;
  • Черноморская, 121-127, 92-98;
  • Седина, 28;
  • Мира, 53-55;
  • Чекистов пр., 25, 25/1;
  • 2-я Линия, 148, 152;
  • Трубилина, 122-170;
  • Садовая, 2-10;
  • Ленина, 36-58;
  • Шевченко, 43-61;
  • Карасунская, 300, 433, 306, 429-439, 310-318, 347;
  • Седина пр., 1-13, 2-12;
  • Седина, 1-7;
  • Ворошилова, 1-29, 4-26;
  • Черноморская, 92-98, 121-127.

А с 13:00 до 17:00:

  • Каляева, 20, 29-57, 65;
  • Урицкого, 12-28, 29-47;
  • Алма-Атинская, 166-176, 217-249;
  • Труда, 27-63, 18-38;
  • Калинина, 190-248;
  • Целиноградская, 2/1, 4, 6, 6/1, 15;
  • Ейское шоссе, 1;
  • Профессора Рудакова, 1-10;
  • 1 Мая, 1-35, 41-61, 22;
  • Российская, 10, 16, 28, 70, 70/4;
  • Жуковского, 26;
  • Жлобы, 38-86;
  • Есенина, 2-16;
  • Пугачева, 38-76, 35-69;
  • Степная, 77-85, 76-80, 84-86;
  • Нижний тупик, 3-13, 2-16;
  • Нижняя, 12-40, 11-39;
  • Верхняя, 6-14, 13-17, 20-44.

По данным диспетчерского центра Краснодара, также 3 октября запланировано отключения водоснабжения. 

С 14:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • Промышленная, 38;
  • Новокузнечная, 65;
  • Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187.

С 15:00 до 17:00 воду отключат на улицах:

  • Селезнева, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;
  • Ставропольская, 183/1, 183/2, 183/3;
  • Стасова, 167;
  • Селезнева, 114а.

Помимо этого, «Кубань 24» сообщили, что вечером 2 октября жители Комсомольского микрорайона пожаловались на отсутствие горячей воды. Причиной перебоя стал срочный ремонт тепловой сети. Горячую воду отключили на Симферопольской, Сормовской, Тюляева и Новороссийской.

В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали СМИ, что вернуть горячее водоснабжение на эти улицы планируют в субботу, 5 октября, в 17:00.

Как писали Юга.ру, 2 октября в краснодарской многоэтажке на ГМР прорвало гидрант. Вода зашла в квартиры и потекла по стенам.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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