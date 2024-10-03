В центре Краснодара в День учителя перекроют дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала об ограничениях движения транспорта в центре города 4 октября

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 4 октября на улице Красноармейской на участке от Длинной до Буденного ограничат движение автомобилей. Там нельзя будет проехать с 6:00 до 16:00.

Это связано с проведением торжественного мероприятия в театре драмы имени Горького, посвященного Дню учителя.

«Нужно минимум два новых моста через реку»:

Территорию заранее освободят от припаркованного транспорта, чтобы организовать стоянку для гостей и участников.

В связи с ограничениями маршрут автобуса № 45 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — Губернский микрорайон» будет изменен. Он проследует по улицам Красноармейской, Пашковской, Красной и Будённого с выездом обратно на Красноармейскую и далее по обычному маршруту.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда в Краснодаре отроют движение по улице Красных Партизан.

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В центре Краснодара в День учителя перекроют дорогу
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