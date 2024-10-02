Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов РФ по стоимости обслуживания авто

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Столицы Ростовской области и Кубани оказались в рейтинге городов-миллионников России по стоимости СТО

2 октября «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу международной сети автосервисов Fit Service сообщил, что Ростов-на-Дону занял 6 место в рейтинге городов-миллионников РФ по стоимости обслуживания автомобилей.

По итогам января-августа 2024 года средний чек СТО (станций технического обслуживания) в Ростове составил 10,8 тыс. рублей. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

437 машин на тысячу человек:

Краснодар оказался на 4 позиции данного рейтинга. В столице Кубани в 2024 году средняя стоимость услуг СТО составила 13 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга по размеру среднего чека стали Москва (16,2 тыс. рублей), Казань (14,8 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (13,7 тыс. рублей). В число самых доступных городов по стоимости услуг СТО вошли Владивосток, Красноярск и Нижний Новгород.

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что цены на ремонт автомобилей зависят от региональной специфики, популярных брендов, средних зарплат, количества СТО. Также в городах отличается расстояние, которое ежедневно преодолевают водители.

Напомним, что Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по росту цен на ремонт и запчасти автомобилей.

Как писали Юга.ру, к концу 2024 года в Краснодарском крае такси подорожает «на десятки процентов».

Автомобили Краснодар Рейтинги Ростов-на-Дону Транспорт Цены

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