В Адыгее на трассе к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Ремонт трассы А-159 в Адыгее продлится до 1 декабря

1 октября пресс-служба ФКУ «Черноморье» сообщила, что дорожники продолжают ремонтировать трассу А-159 на подъезде от Майкопа к Кавказскому заповеднику в Адыгее. На участке с 21 по 24 км до 1 декабря ввели попеременно по 300 метров реверсивное движение.

«На указанном участке на обочинах расположены опоры искусственного освещения и другие массивные конструкции и препятствия, что не позволяет организовать движение транспортных средств по ней без организации реверса», — заявили в ведомстве.

В Краснодаре к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан:

Ранее дорожники начали ремонтировать другой участок длиной 150 метров на 21-м километре. Там тоже ввели реверсивное движение из-за узкого места через реку Шунтук. Если погода будет благоприятной, ремонт завершат до конца этой недели.

Напомним, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог. Это трассы Краснодар — Ейск, Краснодар — граница Ставропольского края, Колосистый — Новотитаровская, подъезд к поселку Лорис и другие.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске расширят трассу на въезде в город со стороны Геленджика. 

Автомобили Дороги Ремонт дорог

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