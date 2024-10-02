В Адыгее на трассе к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение

1 октября пресс-служба ФКУ «Черноморье» сообщила, что дорожники продолжают ремонтировать трассу А-159 на подъезде от Майкопа к Кавказскому заповеднику в Адыгее. На участке с 21 по 24 км до 1 декабря ввели попеременно по 300 метров реверсивное движение.

«На указанном участке на обочинах расположены опоры искусственного освещения и другие массивные конструкции и препятствия, что не позволяет организовать движение транспортных средств по ней без организации реверса», — заявили в ведомстве.