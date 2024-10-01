Новороссийск исключили из маршрута теплохода «Комета» в сезоне 2024
В октябре 2024 года судно «Комета» больше не будет заходить в Новороссийск
Компания «Водоходъ Экспресс» сообщила, что в октябре маршрут судна «Комета», курсирующего в Черном море, сократили. Новороссийск исключили из маршрута.
В октябре теплоход будет совершать рейсы только между Сочи и Геленджиком.
Родос, Миконос, Санторини:
Также 1 и 2 октября перевозчик отменил все рейсы судна из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее СМИ сообщали, что навигация «Кометы» планировалась до середины октября, в том числе с заходами в Новороссийск.
Как писали Юга.ру, власти Ростовской области запустили новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор».