Новороссийск исключили из маршрута теплохода «Комета» в сезоне 2024

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Водоходъ Экспресс» vodohod-express.ru
    © Скриншот с сайта «Водоходъ Экспресс» vodohod-express.ru

В октябре 2024 года судно «Комета» больше не будет заходить в Новороссийск

Компания «Водоходъ Экспресс» сообщила, что в октябре маршрут судна «Комета», курсирующего в Черном море, сократили. Новороссийск исключили из маршрута.

В октябре теплоход будет совершать рейсы только между Сочи и Геленджиком.

Родос, Миконос, Санторини:

Также 1 и 2 октября перевозчик отменил все рейсы судна из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее СМИ сообщали, что навигация «Кометы» планировалась до середины октября, в том числе с заходами в Новороссийск. 

Как писали Юга.ру, власти Ростовской области запустили новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор».

Геленджик Курорты и туризм Новороссийск путешествия Сочи Судоходство Транспорт Черное море

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