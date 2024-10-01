В горах Сочи канатные дороги закрывают на профилактику

Горнолыжные курорты горного кластера Сочи начали подготовку к зимнему сезону. Канатные дороги закрывают для проведения технических работ

30 сентября пресс-служба курорта «Газпром Поляна» сообщила, что на склоне «Альпика» фуникулеры К1-К5 закрыли на регламентные работы до 4 октября. Позже они вновь уйдут на профилактику с 5 ноября до 13 декабря.



Также на склоне «Лаура» фуникулер A2 будет закрыт с 4 по 19 октября, с 5 по 20 ноября, с 5 по 13 декабря, а фуникулер A3 — с 5 по 22 октября и с 5 ноября по 13 декабря.

Пресс-служба мэрии Сочи рассказала, что на курорте «Красная Поляна» с 14 октября по 4 ноября ну будут работать канатные дороги «Старт Чемпиона», «Водопад Поликаря» и «Восточный лес».



Помимо этого, с 21 октября до открытия зимнего сезона поставят на паузу подъемники «Черная Пирамида» и «Аибга». Канатные дороги «Вершина» и «Реликтовый лес» уйдут на профилактику в период с 5 ноября по 1 декабря, а «Красная Поляна» — с 5 ноября по 5 декабря.



Подняться на высоту 960 метров над уровнем моря гости курорта смогут на бесплатном шаттле.



«Курорты горного кластера начали подготовку к зимнему горнолыжному сезону. Оборудование планово проходит профилактику. Планомерно расширяется сеть существующих канатных дорог, строятся всесезонные объекты для отдыха», — отметил директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Сергей Сомко.