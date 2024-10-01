Тысячи жителей Краснодара 1 октября останутся без света. Делимся списком адресов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 октября планово отключат электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 1 октября планово отключат электричество. 

С 9:00 до 12:00 света не будет на улице:

  • 70-летия Октября, 22/1, 24.

Читайте также:

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Мусоргского, 1, 1/4;
  • Агрохимическая, 134, 136/1;
  • Дунаевского, 1;
  • Московская, 148/1, 152;
  • Жигуленко, 3, 3 корп. 1;
  • Есенина, 94, 98, 106, 127/2, 129, 129/5, 129/7, 129/8, 131, 133, 135, 137, 141, 149, 151;
  • 2 Линия, 148, 152;
  • Богатырская, 5;
  • Бородинская, 119, 123, 146
  • Новый переулок, 23, 25;
  • Войсковая, 14;
  • Сормовская, 15, 17, 19, 21, 23;
  • Молодежная, 10;
  • Онежская, 14;
  • Лавриненко, 16, 24/1;
  • Водоводная, 21;
  • Николая Борового, 4;
  • Целиноградская, 2/1, 4, 4/2, 4/6, 6/1, 6/а, 6/г, 15;
  • Профессора Рудакова, 3;
  • Ейское шоссе, 1;
  • Березовая, 2/1;
  • Декоративная, 1/а, 1/3, 8/1;
  • Карякина, 7, 9;
  • Коцуры Степана, 31/2, 38;
  • Ветеранов, 67, 69;
  • Генерала Мищенко, 65;
  • 1-я Гвардейская, 7/36, 7/37;
  • Лиговская, 2;
  • Шоссе Нефтяников, 8;
  • 5-й Артельный проезд, 20;
  • Красная, 170, 172, 172/1, 174;
  • Хакурате, 3;
  • Бургасская, 23/б;
  • 2-й проезд Айвазовского, 27.

А с 13:00 до 17:00 на улицах:

  • Калинина, 202;
  • Урицкого, 20;
  • Каляева, 20, 21, 68;
  • Калинина, 190, 194;
  • Тургенева, 112/1, 120;
  • Котовского, 113/1, 115/а, 117;
  • Гагарина, 135, 135/1, 139;
  • Фестивальная, 16, 33, 35, 42.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.

ЖКХ Краснодар Происшествия Энергетика

Новости

Майкопский суд на три месяца приостановил работу канатной дороги в Адыгее
В Краснодарском крае выросла доля пожилых в составе населения
Тысячи жителей Краснодара 1 октября останутся без света. Делимся списком адресов
Под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье
В парке «Краснодар» бесплатно покажут два фильма Российского географического общества
В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и созданию аксессуаров

Лента новостей

«Игры с 
29 сентября, 10:03
«Игры с "Зенитом" — тест на зрелость»
Разбор победы ФК «Краснодар» над действующим чемпионом
Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
Вчера, 18:30
Космонавт показал Черное море и берег Краснодарского края с борта МКС
Недвижимость как инвестиция
26 сентября, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера

Реклама на сайте