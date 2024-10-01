Тысячи жителей Краснодара 1 октября останутся без света. Делимся списком адресов

В Краснодаре 1 октября планово отключат электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 1 октября планово отключат электричество.



С 9:00 до 12:00 света не будет на улице: 70-летия Октября, 22/1, 24.

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С 9:00 до 17:00 по адресам: Мусоргского, 1, 1/4;

Агрохимическая, 134, 136/1;

Дунаевского, 1;

Московская, 148/1, 152;

Жигуленко, 3, 3 корп. 1;

Есенина, 94, 98, 106, 127/2, 129, 129/5, 129/7, 129/8, 131, 133, 135, 137, 141, 149, 151;

2 Линия, 148, 152;

Богатырская, 5;

Бородинская, 119, 123, 146

Новый переулок, 23, 25;

Войсковая, 14;

Сормовская, 15, 17, 19, 21, 23;

Молодежная, 10;

Онежская, 14;

Лавриненко, 16, 24/1;

Водоводная, 21;

Николая Борового, 4;

Целиноградская, 2/1, 4, 4/2, 4/6, 6/1, 6/а, 6/г, 15;

Профессора Рудакова, 3;

Ейское шоссе, 1;

Березовая, 2/1;

Декоративная, 1/а, 1/3, 8/1;

Карякина, 7, 9;

Коцуры Степана, 31/2, 38;

Ветеранов, 67, 69;

Генерала Мищенко, 65;

1-я Гвардейская, 7/36, 7/37;

Лиговская, 2;

Шоссе Нефтяников, 8;

5-й Артельный проезд, 20;

Красная, 170, 172, 172/1, 174;

Хакурате, 3;

Бургасская, 23/б;

2-й проезд Айвазовского, 27. А с 13:00 до 17:00 на улицах: Калинина, 202;

Урицкого, 20;

Каляева, 20, 21, 68;

Калинина, 190, 194;

Тургенева, 112/1, 120;

Котовского, 113/1, 115/а, 117;

Гагарина, 135, 135/1, 139;

Фестивальная, 16, 33, 35, 42.