Тысячи жителей Краснодара 1 октября останутся без света. Делимся списком адресов
В Краснодаре 1 октября планово отключат электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 1 октября планово отключат электричество.
С 9:00 до 12:00 света не будет на улице:
- 70-летия Октября, 22/1, 24.
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С 9:00 до 17:00 по адресам:
- Мусоргского, 1, 1/4;
- Агрохимическая, 134, 136/1;
- Дунаевского, 1;
- Московская, 148/1, 152;
- Жигуленко, 3, 3 корп. 1;
- Есенина, 94, 98, 106, 127/2, 129, 129/5, 129/7, 129/8, 131, 133, 135, 137, 141, 149, 151;
- 2 Линия, 148, 152;
- Богатырская, 5;
- Бородинская, 119, 123, 146
- Новый переулок, 23, 25;
- Войсковая, 14;
- Сормовская, 15, 17, 19, 21, 23;
- Молодежная, 10;
- Онежская, 14;
- Лавриненко, 16, 24/1;
- Водоводная, 21;
- Николая Борового, 4;
- Целиноградская, 2/1, 4, 4/2, 4/6, 6/1, 6/а, 6/г, 15;
- Профессора Рудакова, 3;
- Ейское шоссе, 1;
- Березовая, 2/1;
- Декоративная, 1/а, 1/3, 8/1;
- Карякина, 7, 9;
- Коцуры Степана, 31/2, 38;
- Ветеранов, 67, 69;
- Генерала Мищенко, 65;
- 1-я Гвардейская, 7/36, 7/37;
- Лиговская, 2;
- Шоссе Нефтяников, 8;
- 5-й Артельный проезд, 20;
- Красная, 170, 172, 172/1, 174;
- Хакурате, 3;
- Бургасская, 23/б;
- 2-й проезд Айвазовского, 27.
А с 13:00 до 17:00 на улицах:
- Калинина, 202;
- Урицкого, 20;
- Каляева, 20, 21, 68;
- Калинина, 190, 194;
- Тургенева, 112/1, 120;
- Котовского, 113/1, 115/а, 117;
- Гагарина, 135, 135/1, 139;
- Фестивальная, 16, 33, 35, 42.
Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.
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