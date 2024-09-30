Новороссийск полностью останется без воды почти на сутки

Замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила в своем телеграм-канале, что 2 октября с 8:00 во всем городе отключат воду. Это связано с капремонтом участков Троицкого группового трубопровода по улице Фисанова. Водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. На момент строительства нового водовода жителей переведут на временную линию водоснабжения.

По словам Степаненко, 2 октября в зонах водоснабжения № 3, 3а, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, , 26, 27, 27а, 29, 30а, 31а воду предположительно будут подавать с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. На верхних этажах многоэтажек возможны перебои с ресурсом.



В зоны водоснабжения № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 33 в этот день воду подавать не будут до завершения работ.



Работы займут не менее 16 часов, водоснабжение восстановят в течение 6 часов после ремонта. Это значит, что жителям дадут воду примерно в 6 часов утра 3 октября.



Заявки на подвоз воды можно оставить по телефонам: 8(8617) 309860, 8(8617) 309861, 8(8617) 76-72-76 (круглосуточно), 64-64-05 (с 9:00 до 18:00).