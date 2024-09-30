Новороссийск полностью останется без воды почти на сутки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске будут ремонтировать Троицкий трубопровод. Воду жителям отключат утром 2 октября

Замглавы Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила в своем телеграм-канале, что 2 октября с 8:00 во всем городе отключат воду. Это связано с капремонтом участков Троицкого группового трубопровода по улице Фисанова.

Водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. На момент строительства нового водовода жителей переведут на временную линию водоснабжения.

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По словам Степаненко, 2 октября в зонах водоснабжения № 3, 3а, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, , 26, 27, 27а, 29, 30а, 31а воду предположительно будут подавать с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. На верхних этажах многоэтажек возможны перебои с ресурсом.

В зоны водоснабжения № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 33 в этот день воду подавать не будут до завершения работ.

Работы займут не менее 16 часов, водоснабжение восстановят в течение 6 часов после ремонта. Это значит, что жителям дадут воду примерно в 6 часов утра 3 октября.

Заявки на подвоз воды можно оставить по телефонам8(8617) 309860, 8(8617) 309861, 8(8617) 76-72-76 (круглосуточно), 64-64-05 (с 9:00 до 18:00).

Напомним, что власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали строить главный коллектор. Он обойдется в 17,3 млрд рублей.

Водоснабжение ЖКХ Капремонт Новороссийск

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