Маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД

В 2024 году маршрут Минеральные Воды — Кисловодск подтвердил статус самого популярного пригородного железнодорожного направления СКЖД

26 сентября пресс-служба СКЖД сообщила, что с января по август 2024 года по маршруту Минеральные Воды — Кисловодск перевезли более 4 млн пассажиров.



Второе место в рейтинге по итогам восьми месяцев этого года занял маршрут Туапсе — Имеретинский курорт (3,3 млн пассажиров), третье — Ростов — Таганрог (3 млн пассажиров)

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На четвертой строчке оказалось направление аэропорт Сочи — Туапсе (1,4 млн пассажиров), а на пятой — Сочи — аэропорт Сочи (975 тыс. пассажиров).



Также в Дагестане по маршруту Махачкала — Дербент с января по август 2024 года перевезли 570 тыс. пассажиров, а по маршруту Хасав-Юрт — Махачкала — 326 тыс.