Маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году маршрут Минеральные Воды — Кисловодск подтвердил статус самого популярного пригородного железнодорожного направления СКЖД

26 сентября пресс-служба СКЖД сообщила, что с января по август 2024 года по маршруту Минеральные Воды — Кисловодск перевезли более 4 млн пассажиров.

Второе место в рейтинге по итогам восьми месяцев этого года занял маршрут Туапсе — Имеретинский курорт (3,3 млн пассажиров), третье — Ростов — Таганрог (3 млн пассажиров)

РЖД запустит поезд между Кисловодском и Архангельском:

На четвертой строчке оказалось направление аэропорт Сочи — Туапсе (1,4 млн пассажиров), а на пятой — Сочи — аэропорт Сочи (975 тыс. пассажиров).

Также в Дагестане по маршруту Махачкала — Дербент с января по август 2024 года перевезли 570 тыс. пассажиров, а по маршруту Хасав-Юрт — Махачкала — 326 тыс.

Напомним, что в России запустили первую беспилотную «Ласточку».

Как писали Юга.ру, между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов.

Железная дорога Кисловодск Поезда путешествия Рейтинги РЖД Транспорт

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Маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным направлением СКЖД
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