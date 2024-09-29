В России 95% интернет-пользователей читают отзывы перед онлайн-покупкой

Согласно опросу, всегда читают отзывы 68% российских интернет-пользователей. 16% ответили, что делают это, если сомневаются в продавце, товаре или услуге. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% — не покупают товары в интернете.



Интернет-пользователи 18-24 лет ознакамливаются с отзывами о товарах и продавцах почти всегда (97%). Реже других это делают люди старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на фото или видео в отзыве.



При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а для 48% их наличие — преимущество при выборе. Только для 5% опрошенных главными являются сами отзывы и оценки.