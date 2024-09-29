В России 95% интернет-пользователей читают отзывы перед онлайн-покупкой

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

По данным исследования, проведенного экспертами Авито, 95% пользователей интернета при выборе товаров и услуг опираются на отзывы

Согласно опросу, всегда читают отзывы 68% российских интернет-пользователей. 16% ответили, что делают это, если сомневаются в продавце, товаре или услуге. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% — не покупают товары в интернете.

Интернет-пользователи 18-24 лет ознакамливаются с отзывами о товарах и продавцах почти всегда (97%). Реже других это делают люди старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на фото или видео в отзыве.

При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а для 48% их наличие — преимущество при выборе. Только для 5% опрошенных главными являются сами отзывы и оценки. 

Легкий старт:

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих. Они считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит — остаться довольным покупкой. На Авито ежедневно появляются сотни тысяч новых откликов. В 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», — рассказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. 

Эксперты отметили, что в среднем пользователи Авито ежедневно оставляют более 191 тыс. отзывов. Наиболее активными по этому показателю оказались жители Москвы (43 тыс. отзывов ежедневно), Санкт-Петербурга (19 тыс.) и Московской области (14 тыс.). 

Как писали Юга.ру, Авито запустит пространство «Avito Бизнес 360» для российских предпринимателей.

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