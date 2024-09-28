В Краснодаре годовалой Екатерине Молокопой необходимо дорогостоящее лечение. Как ей помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Краснодара на комплексную реабилитацию

Беременность у мамы Екатерины была сложной, с середины срока она находилась в стационаре. Девочка родилась преждевременно, ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. Перенесенное кислородное голодание подорвало здоровье Екатерины — врачи выявили поражение мозга, она не развивалась.

В полгода после консультации в московской больнице ей диагностировали ДЦП. Лечение по месту жительства было ограниченным. Родители стали искать возможности для реабилитации дочки. Самым эффективным оказалось лечение в краснодарском центре «БлагоДар».

«Мы приехали туда, так как нашли хорошие отзывы об одном из докторов. Собрать средства для оплаты лечения было непросто, но изменения в состоянии Катюши начались буквально после первых визитов в центр. Дочка начала переворачиваться, смеяться, агукать, держать в руках игрушку и ложку. Ради Катюши мы с мужем переехали в Краснодар насовсем», — поделилась мама девочки Елена Молокопой.

Лечение Екатерины прерывать нельзя. Врачи рекомендует продолжить реабилитацию.

«У Кати последствия раннего органического поражения центральной нервной системы — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез (двигательные нарушения), задержка психоречевого развития, структурная эпилепсия. Девочке необходима комплексная реабилитация для снижения спастики, формирования двигательных навыков, улучшения функций жевания и глотания, активизации психоречевого развития», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Родители Екатерины арендуют жилье в Краснодаре, оба ищут работу. Им сложно самостоятельно оплатить следующий курс реабилитации. Всего требуется 176 748 рублей.

Как помочь Екатерине? 

  • отправить пожертвование на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Екатерины Молокопой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Екатерины Молокопой. Без НДС.

Ранее Юга.ру сообщали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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В Краснодаре годовалой Екатерине Молокопой необходимо дорогостоящее лечение. Как ей помочь?
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