В Краснодаре годовалой Екатерине Молокопой необходимо дорогостоящее лечение. Как ей помочь?

Беременность у мамы Екатерины была сложной, с середины срока она находилась в стационаре. Девочка родилась преждевременно, ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. Перенесенное кислородное голодание подорвало здоровье Екатерины — врачи выявили поражение мозга, она не развивалась.



В полгода после консультации в московской больнице ей диагностировали ДЦП. Лечение по месту жительства было ограниченным. Родители стали искать возможности для реабилитации дочки. Самым эффективным оказалось лечение в краснодарском центре «БлагоДар».



«Мы приехали туда, так как нашли хорошие отзывы об одном из докторов. Собрать средства для оплаты лечения было непросто, но изменения в состоянии Катюши начались буквально после первых визитов в центр. Дочка начала переворачиваться, смеяться, агукать, держать в руках игрушку и ложку. Ради Катюши мы с мужем переехали в Краснодар насовсем», — поделилась мама девочки Елена Молокопой.

Лечение Екатерины прерывать нельзя. Врачи рекомендует продолжить реабилитацию.



«У Кати последствия раннего органического поражения центральной нервной системы — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез (двигательные нарушения), задержка психоречевого развития, структурная эпилепсия. Девочке необходима комплексная реабилитация для снижения спастики, формирования двигательных навыков, улучшения функций жевания и глотания, активизации психоречевого развития», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Родители Екатерины арендуют жилье в Краснодаре, оба ищут работу. Им сложно самостоятельно оплатить следующий курс реабилитации. Всего требуется 176 748 рублей .



Как помочь Екатерине?