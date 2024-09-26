Легкий старт: эксперты Авито рассказали, как россиянам начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости

На конференции управляющий директор Авито Путешествий Артем Кромочкин отметил, что цифровые платформы снижают риски при сдаче и аренде жилья, а также упрощают взаимодействие между собственниками и арендаторами. Согласно данным исследовательского центра Euromonitor international, 67% путешественников в 2024 году бронировали туристическое жилье онлайн.

По данным Авито Путешествий, в 2023 году объем рынка частного размещения в туристической отрасли составил 284 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году он может вырасти 19%, то есть, до 337 млрд рублей. Это связано с объемами внутреннего туризма — в прошлом году объем рынка насчитывал 55 млн человек, а всего за семь месяцев 2024 года пересек отметку в 32 млн.

В России за восемь месяцев 2024 года количество квартир для краткосрочной аренды в среднем выросло на 18% — до 400 тыс. вариантов. В январе-августе 2024 года жилье на короткий срок по стране бронировали почти в три раза чаще, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек за сутки составил 3,3 тыс. рублей.

Также в 2024 году выросло число игроков на данном рынке — до 213 тыс. человек, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом.

Бизнес краткосрочной аренды недвижимости доступен для всех, у кого есть объект для сдачи. В этой отрасли практически не требуется большой объем вложений. По оценкам экспертов, порог входа в бизнес составляет менее миллиона рублей при потенциальном ежегодном заработке в 208 тыс. рублей. Среднегодовая доходность бизнеса достигает 21,9%. Для сравнения, открытие ресторана «с нуля» обойдется в 16 раз дороже.



«Для успешной борьбы за внимание клиентов необходимо изучать и учитывать потребности аудитории, работать с обратной связью от арендаторов, внедрять изменения», — поделилась на мероприятии руководитель по продажам Авито Рекламы Ольга Макарова.



По словам коммерческого директора Авито Путешествий Владиславы Сакиной, платформа стремится развивать рынок, популяризировать сферу и помогать начинающим и продвинутым владельцам бизнеса. Для этого запустили бесплатный онлайн-курс о краткосрочной аренде и уже второй год организуют подобные конференции, где специалисты отрасли делятся тонкостями бизнеса и инструментами продвижения.

«При масштабировании бизнеса неизбежно встают вопросы и автоматизации, и работы с персоналом. В современном мире это решается онлайн-сервисами и CRM-системами со встроенными календарями бронирования, как бесплатными, так доступными по цене», — рассказал руководитель УК «Елизаренко Групп» Владислав Елизаренко.