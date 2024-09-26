Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших доходных дебетовок

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в сентябрьский рейтинг выгодных дебетовок с начислением максимальных процентов на остаток на счете

26 сентября пресс-служба банка Уралсиб сообщила, что в сентябре 2024 года, по версии портала Банки.ру, карта «Прибыль» вошла в топ-5 самых выгодных дебетовок с начислением максимальных процентов на остаток по счету.

Аналитики портала посчитали выгоду, которую можно получить при хранении на доходной карте 100 тыс. рублей в течение трех месяцев (при условиях, необходимых для получения максимальной доходности).

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В первый месяц в банке Уралсиб процент на остаток в 16% годовых начисляется без каких-либо условий. При сумме покупок от 20 тыс. рублей в месяц — 0,1% годовых. По расчетам экспертов, при соблюдении данных условий, за три месяца доход по карте составит 4 053 рубля.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Подробности о дебетовках можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, карта Premium Light Уралсиба вошла в топ-5 самых удобных премиальных дебетовок.

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