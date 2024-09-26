Авито запустит пространство «Avito Бизнес 360» для российских предпринимателей

В разделе собраны ключевые товары для основной и хозяйственной деятельности: оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и т.д.. Кроме того, в «Avito Бизнес 360» будут доступны услуги для бизнеса, возможность поиска сотрудников, предложения по продаже и аренде коммерческой недвижимости и транспорта.

Сейчас пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей приложения Авито. Полный функционал будет доступен в 2025 году. «Avito Бизнес 360» представляет собой комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес.

Новые цифровые возможности

Такими решениями станут каталог поставщиков и сервис запроса коммерческих предложений. Второй запустили в пилотном режиме летом 2024 года в категории «Оборудование для бизнеса».

Каталог поставщиков добавят в функционал «Avito Бизнес 360» в начале следующего года. Он может находить и выбирать поставщиков по рейтингам и отзывам на Авито, а также по агрегированным данным из открытых источников. В дальнейшем сервис даст возможность сравнивать поставщиков и добавлять их в избранное. Подобный функционал ранее можно было найти только на тендерных платформах.

«Мы задались целью сделать пространство, закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса. Подобное можно реализовать, опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт Авито, который позволит решать повседневные задачи — от закупок до поиска персонала. Наша цель — обеспечить цивилизованный, легкий и современный способ решения задач МСП. Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более 4 млн активных пользователей Авито, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее Авито как платформу для решения бизнес-задач», — рассказал директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.



Запрос коммерческих предложений позволяет в несколько кликов запросить список предложений по заданным параметрам и в течение дня получить ответ от отобранных Авито поставщиков в формате таблицы. В одном месте можно будет найти информацию о стоимости товара, вариантах доставки и других аспектах сделки.

«Перед нами стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации, app-in-app. Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке. Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу. Но самое сложное для предпринимателя — это найти надежного поставщика и товар на приемлемых условиях — приходится созваниваться с каждым отдельным контактом, выяснять условия, сравнивать вручную в табличках. Мы учли все эти комментарии при разработке нашего продукта. Мы с нуля разработали несколько сервисов, создали механизм отбора подходящих предложений, умную выдачу и свою навигацию для пространства. Сейчас над Avito Бизнес 360 трудятся три команды разработки. Планируем продолжать показывать рынку новые решения в следующем году», — отметил директор по продукту в Авито Товарах Сергей Хакимов.

Чтобы объявление или поставщик попали в раздел «Avito Бизнес 360», продавцы должны отвечать определенным критериям. Например, в товарных категориях продавец должен пройти проверку на благонадежность, подтвердить высокий уровень сервиса и обладать бизнес-аккаунтом. На первом этапе запуска отбор объявлений в раздел — автоматический. В дальнейшем продавцы различных специализаций смогут выбирать, где разместить свои предложения — в основном пространстве Авито или «Avito Бизнес 360».