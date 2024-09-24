Авито организует в Краснодаре бесплатную конференцию «Лига услуг – к новым рекордам бизнеса»

«Сейчас каждый второй специалист на рынке предлагает свои услуги на нашей платформе. Мы стремимся быть для предпринимателей не просто источником заказов, а ежедневным партнером по бизнесу. Чтобы упростить работу на платформе и подсказать как эффективнее выстраивать подход к продвижению в условиях меняющегося рынка, мы считаем важным проводить такие специализированные мероприятия», — рассказал директор направления Авито Услуги Александр Куроптев.



Помимо этого, участники узнают о мерах господдержки, которые помогают предпринимателям оставаться на плаву и развиваться в новых экономических реалиях.



«От предпринимателей Краснодара мы часто слышим запрос о том, какие новые инструменты могут помочь в самом начале пути и для масштабирования бизнеса. Понятно, что онлайн-платформы являются популярным инструментом для каждого из нас в повседневной жизни. Продвижение бизнеса в различных сферах услуг — не исключение. Поэтому предстоящее событие станет важным для представителей бизнеса нашего города», — отметила замначальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Людмила Павлова.



Конференция затронет тренды различных сфер услуг — от ремонта и строительства до бьюти-индустрии.