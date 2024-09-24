Авито организует в Краснодаре бесплатную конференцию «Лига услуг – к новым рекордам бизнеса»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 сентября в Краснодаре впервые пройдет бесплатная конференция Авито Услуг — «Лига услуг – к новым рекордам бизнеса»

Конференция объединит представителей малого и среднего бизнеса Краснодара, экспертов отрасли и лидеров рынка. На мероприятии специалисты обсудят, как цифровые инструменты, в частности онлайн-платформы, помогают бизнесу привлекать клиентов, улучшают качество сервиса и укрепляют позиции на рынке.

Гости также узнают, как настроить работу на платформе, какие инструменты лучше использовать, как взаимодействовать с клиентами и увеличивать объем заказов.

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«Сейчас каждый второй специалист на рынке предлагает свои услуги на нашей платформе. Мы стремимся быть для предпринимателей не просто источником заказов, а ежедневным партнером по бизнесу. Чтобы упростить работу на платформе и подсказать как эффективнее выстраивать подход к продвижению в условиях меняющегося рынка, мы считаем важным проводить такие специализированные мероприятия», — рассказал директор направления Авито Услуги Александр Куроптев.

Помимо этого, участники узнают о мерах господдержки, которые помогают предпринимателям оставаться на плаву и развиваться в новых экономических реалиях.

«От предпринимателей Краснодара мы часто слышим запрос о том, какие новые инструменты могут помочь в самом начале пути и для масштабирования бизнеса. Понятно, что онлайн-платформы являются популярным инструментом для каждого из нас в повседневной жизни. Продвижение бизнеса в различных сферах услуг — не исключение. Поэтому предстоящее событие станет важным для представителей бизнеса нашего города», — отметила замначальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации Краснодара Людмила Павлова.

Конференция затронет тренды различных сфер услуг — от ремонта и строительства до бьюти-индустрии.

Как писали Юга.ру, эксперты Авито рассказали, как россияне могут начать свое дело в бьюти-сфере онлайн.

Авито Бизнес-сообщество Конференции Краснодар Малый и средний бизнес Торговля

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