Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО возведет в Краснодаре храмовый комплекс
Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО (входит в группу компаний ТОЧНО, основатель – Николай Амосов) объявил о строительстве храмового комплекса в Краснодаре
24 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о возведении в Краснодаре храмового комплекса. Его площадь составит 1285 кв. м. Сумма инвестиций — более 500 миллионов рублей.
Православный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» построят в центральном сквере жилого района «Первое место». Высота его верхней точки составит более 20 метров. Новый духовный центр будет выполнен в традиционной русской манере с элементами неорусского стиля (модерна) и византийской стилистики, характерной для южных регионов. Цветовую гамму храма выдержат в светло-бежевых с розовым отливом тонах.
В храме предусмотрена открытая паперть, по двум сторонам от молельного зала появятся галереи с зонами для уединения.
Комплекс также включает небольшую открытую часовню с мозаичной иконой Божией Матери «Знамение». Ее можно будет посетить, когда храм закрыт.
Кроме того, на храмовой территории разместят приходской дом, монументальную колокольню, коммерческую зону и кафе. Все помещения застройщик выполнит в одной стилистике с храмом, но подчеркнет связь комплекса с ближайшим ЖК.
Храмовый комплекс планируют построить к 2029 году. До этого прихожане смогут посещать временный храм, который откроют на территории ЖК «Первое место».
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО организовала в Краснодаре фестиваль народных культур в честь Дня города.