Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО возведет в Краснодаре храмовый комплекс

Благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО (входит в группу компаний ТОЧНО, основатель – Николай Амосов) объявил о строительстве храмового комплекса в Краснодаре

24 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о возведении в Краснодаре храмового комплекса. Его площадь составит 1285 кв. м. Сумма инвестиций — более 500 миллионов рублей.

Православный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» построят в центральном сквере жилого района «Первое место». Высота его верхней точки составит более 20 метров. Новый духовный центр будет выполнен в традиционной русской манере с элементами неорусского стиля (модерна) и византийской стилистики, характерной для южных регионов. Цветовую гамму храма выдержат в светло-бежевых с розовым отливом тонах.