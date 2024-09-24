В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию. Там нельзя будет ничего строить

Высокий берег Старой Кубани в Краснодаре станет 15-ой особо охраняемой природной территорией

24 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе появится 15-я особо охраняемая природная территория (ООПТ). Речь о Высоком береге Старой Кубани площадью 2 га. Благодаря новому статусу на зеленой территории будет запрещена любая застройка.



«Там продолжат расти ивы, дубы, сливы, клёны и другие деревья, свойственные нашему климату», — отметил мэр.

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Наумов также добавил, власти Краснодара работают над созданием еще одной ООПТ. Всего они займут более 300 га площади города.



Мэр просит краснодарцев с уважением относиться к природе и обещает защитить Высокий берег Старой Кубани от коммерческого строительства.