В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию. Там нельзя будет ничего строить
Высокий берег Старой Кубани в Краснодаре станет 15-ой особо охраняемой природной территорией
24 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе появится 15-я особо охраняемая природная территория (ООПТ). Речь о Высоком береге Старой Кубани площадью 2 га.
Благодаря новому статусу на зеленой территории будет запрещена любая застройка.
«Там продолжат расти ивы, дубы, сливы, клёны и другие деревья, свойственные нашему климату», — отметил мэр.
На набережной в микрорайоне Юбилейном планируют построить еще один храм:
Наумов также добавил, власти Краснодара работают над созданием еще одной ООПТ. Всего они займут более 300 га площади города.
Мэр просит краснодарцев с уважением относиться к природе и обещает защитить Высокий берег Старой Кубани от коммерческого строительства.
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