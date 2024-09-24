В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию. Там нельзя будет ничего строить

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

Высокий берег Старой Кубани в Краснодаре станет 15-ой особо охраняемой природной территорией

24 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе появится 15-я особо охраняемая природная территория (ООПТ). Речь о Высоком береге Старой Кубани площадью 2 га.

Благодаря новому статусу на зеленой территории будет запрещена любая застройка.

«Там продолжат расти ивы, дубы, сливы, клёны и другие деревья, свойственные нашему климату», — отметил мэр.

На набережной в микрорайоне Юбилейном планируют построить еще один храм:

Наумов также добавил, власти Краснодара работают над созданием еще одной ООПТ. Всего они займут более 300 га площади города.

Мэр просит краснодарцев с уважением относиться к природе и обещает защитить Высокий берег Старой Кубани от коммерческого строительства.

Как писали Юга.ру, бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе Краснодара благоустроят в 2025 году.

Благоустройство Евгений Наумов Краснодар Министерство природных ресурсов и экологии РФ Растениеводство Росприроднадзор Строительство Экология

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