Эксперты Авито рассказали о трендах в онлайн-продвижении бьюти-бизнеса
Специалисты поделились списком ключевых трендов в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты
В последние годы бьюти-индустрия адаптируется к изменениям в цифровом пространстве. Это связано с ростом популярности онлайн-продвижения.
По данным исследования ORO и Авито Услуг, свыше 75% интернет-пользователей заказывают услуги как минимум раз в полгода, и примерно 80% из них делают это через интернет.
Найм без опыта, сезонность и гибкий график:
Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова рассказала о трендах в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты:
- рост фото- и видео-контента — клиенты обращают внимание на примеры работ, они помогают представить, чего ожидать от услуги;
- использование ИИ в оформлении контента — помогает автоматизировать добавление надписей к фотографиям, создание единого визуального стиля и креативных идей для постов и видеороликов;
- персонализированный маркетинг — подарки или комплименты могут оказать влияние на восприятие бренда и создать положительные эмоции у клиента;
- онлайн-инструменты (например, календарь бронирования) — сокращают путь клиента к заказу услуги, позволяя быстро находить необходимую информацию и оформлять заказы.
26 сентября в Краснодаре состоится конференция Авито Услуг «Лига услуг — к новым рекордам бизнеса». Мероприятие соберет представителей бизнеса, игроков и экспертов рынка. Одной из главных тем станет развитие бьюти-индустрии и обучение в сфере красоты. Спикеры обсудят новые тренды, способы привлечения клиентов, технологии и профессиональные навыки.
Напомним, что ранее эксперты Авито рассказывали, с чего россияне могут начать свое дело в бьюти-сфере онлайн.