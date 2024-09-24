Эксперты Авито рассказали о трендах в онлайн-продвижении бьюти-бизнеса

Специалисты поделились списком ключевых трендов в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты

В последние годы бьюти-индустрия адаптируется к изменениям в цифровом пространстве. Это связано с ростом популярности онлайн-продвижения.



По данным исследования ORO и Авито Услуг, свыше 75% интернет-пользователей заказывают услуги как минимум раз в полгода, и примерно 80% из них делают это через интернет.

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Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова рассказала о трендах в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты: рост фото- и видео-контента — клиенты обращают внимание на примеры работ, они помогают представить, чего ожидать от услуги;

использование ИИ в оформлении контента — помогает автоматизировать добавление надписей к фотографиям, создание единого визуального стиля и креативных идей для постов и видеороликов;

персонализированный маркетинг — подарки или комплименты могут оказать влияние на восприятие бренда и создать положительные эмоции у клиента;

онлайн-инструменты (например, календарь бронирования) — сокращают путь клиента к заказу услуги, позволяя быстро находить необходимую информацию и оформлять заказы. 26 сентября в Краснодаре состоится конференция Авито Услуг «Лига услуг — к новым рекордам бизнеса». Мероприятие соберет представителей бизнеса, игроков и экспертов рынка. Одной из главных тем станет развитие бьюти-индустрии и обучение в сфере красоты. Спикеры обсудят новые тренды, способы привлечения клиентов, технологии и профессиональные навыки.