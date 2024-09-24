Эксперты Авито рассказали о трендах в онлайн-продвижении бьюти-бизнеса

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Специалисты поделились списком ключевых трендов в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты

В последние годы бьюти-индустрия адаптируется к изменениям в цифровом пространстве. Это связано с ростом популярности онлайн-продвижения.

По данным исследования ORO и Авито Услуг, свыше 75% интернет-пользователей заказывают услуги как минимум раз в полгода, и примерно 80% из них делают это через интернет.

Найм без опыта, сезонность и гибкий график:

Руководитель B2B-маркетинга Авито Услуг Елена Куплинова рассказала о трендах в онлайн-продвижении для развития бизнеса в сфере красоты:

  • рост фото- и видео-контента — клиенты обращают внимание на примеры работ, они помогают представить, чего ожидать от услуги;
  • использование ИИ в оформлении контента — помогает автоматизировать добавление надписей к фотографиям, создание единого визуального стиля и креативных идей для постов и видеороликов;
  • персонализированный маркетинг — подарки или комплименты могут оказать влияние на восприятие бренда и создать положительные эмоции у клиента;
  • онлайн-инструменты (например, календарь бронирования) — сокращают путь клиента к заказу услуги, позволяя быстро находить необходимую информацию и оформлять заказы.

26 сентября в Краснодаре состоится конференция Авито Услуг «Лига услуг — к новым рекордам бизнеса». Мероприятие соберет представителей бизнеса, игроков и экспертов рынка. Одной из главных тем станет развитие бьюти-индустрии и обучение в сфере красоты. Спикеры обсудят новые тренды, способы привлечения клиентов, технологии и профессиональные навыки.

Напомним, что ранее эксперты Авито рассказывали, с чего россияне могут начать свое дело в бьюти-сфере онлайн.

Авито Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес Торговля

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