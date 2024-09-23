ГК ТОЧНО организовала в Краснодаре фестиваль народных культур в честь Дня города
В микрорайоне «Родные Просторы» федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) провел праздник для жителей Краснодара
23 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в семейном парке «Родные Просторы» прошел фестиваль народных культур. Мероприятие в честь 231-летия Краснодара объединило более 300 человек.
Жителей ждал концерт с выступлениями творческих коллективов города, викторина на знание истории девелопера и розыгрыш призов от партнеров.
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В концерте задействовали более 80 артистов: участников вокальных и балетных студий, ансамблей кавказских и восточных танцев. Также мастерство в боевых искусствах продемонстрировали воспитанники спортивной секции каратэ.
В конце праздника ГК ТОЧНО подарила самым активным жителям фирменные сувениры и разыграла призы от партнера — автосалона КВАЗАР.
Напомним, что ГК ТОЧНО регулярно устраивает праздники для жителей своих комплексов. Так, в августе этого года в парке «Родные просторы» девелопер организовал ежегодный летний кинопоказ под открытым небом. Формат «кино на траве» собрал более 1000 зрителей.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО построила первые два литера ЖК «Римские каникулы» в Армавире.