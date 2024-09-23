ГК ТОЧНО организовала в Краснодаре фестиваль народных культур в честь Дня города

В микрорайоне «Родные Просторы» федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) провел праздник для жителей Краснодара

23 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в семейном парке «Родные Просторы» прошел фестиваль народных культур. Мероприятие в честь 231-летия Краснодара объединило более 300 человек.



Жителей ждал концерт с выступлениями творческих коллективов города, викторина на знание истории девелопера и розыгрыш призов от партнеров.

В концерте задействовали более 80 артистов: участников вокальных и балетных студий, ансамблей кавказских и восточных танцев. Также мастерство в боевых искусствах продемонстрировали воспитанники спортивной секции каратэ.



В конце праздника ГК ТОЧНО подарила самым активным жителям фирменные сувениры и разыграла призы от партнера — автосалона КВАЗАР.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО