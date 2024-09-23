ГК ТОЧНО организовала в Краснодаре фестиваль народных культур в честь Дня города

Реклама ООО "ГК Точно" ИНН: 2312295177 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKChu
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

В микрорайоне «Родные Просторы» федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) провел праздник для жителей Краснодара

23 сентября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что в семейном парке «Родные Просторы» прошел фестиваль народных культур. Мероприятие в честь 231-летия Краснодара объединило более 300 человек.

Жителей ждал концерт с выступлениями творческих коллективов города, викторина на знание истории девелопера и розыгрыш призов от партнеров.

Читайте также:

В концерте задействовали более 80 артистов: участников вокальных и балетных студий, ансамблей кавказских и восточных танцев. Также мастерство в боевых искусствах продемонстрировали воспитанники спортивной секции каратэ.

В конце праздника ГК ТОЧНО подарила самым активным жителям фирменные сувениры и разыграла призы от партнера — автосалона КВАЗАР.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, что ГК ТОЧНО регулярно устраивает праздники для жителей своих комплексов. Так, в августе этого года в парке «Родные просторы» девелопер организовал ежегодный летний кинопоказ под открытым небом. Формат «кино на траве» собрал более 1000 зрителей.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО построила первые два литера ЖК «Римские каникулы» в Армавире.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Краснодар Недвижимость Праздники Строительство Фестивали

Новости

Мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм
В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро
На берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом
Жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку
В общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код
Туристический поток в Краснодар увеличился на 12%

Лента новостей

Остаться нельзя вернуться
21 сентября, 10:10
Остаться нельзя вернуться
Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
19 сентября, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
18 сентября, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей

Реклама на сайте